El enfrentamiento entre Juan y Martina: qué pasó después de Gran Hermano

Ambos participantes se mostraron muy unidos el tiempo que estuvieron dentro del reality y junto a Tomás Holder formaron una alianza que se hizo llamar "los monitos".

“Con Juan fuimos a Uruguay y él salió a decir que lo estafaron. Salgo a desmentirlo porque para mí no pasó eso. La gente de Uruguay nos trató re bien”, explicó quien fuera una de las primeras eliminadas de la casa.

Además, relató cómo fue la experiencia junto a su compañero quien “no llevó ni 10 dólares, ni para comprarse un jugo, y estuvo una semana". Luego se opuso a lo dicho por Reverdito: "¿Vos ahí pensás que te estafaron? No. Y él salió a decir que lo estafaron cuando le bancaron hasta el licuado que se tomó en la playa”.

Martina apuntó contra su compañero, a quién acusó de tener aires de divo: “Juan me mandaba mensajes. Me decía ‘si yo no voy, vos no podés ir’”. Finalmente, contó que la pelea entre los dos es definitiva y reveló que “lo que hizo Juan no me sorprende. Lo que ustedes vieron adentro de la casa, yo lo vi afuera. Me quemó la cabeza”.