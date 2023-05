El emotivo recuerdo de Nacho de Gran Hermano a su madre, a dos años de su muerte

Nacho Castañeras Gran Hermano Instagram

“Además de ser la persona más buena que jamás conocí, fuiste la persona que a mí me enseñó todo y me acompañó en cada cosa que quise hacer, siempre con una sonrisa y con esa mirada que te caracterizaba”, se lee en el posteo posteo.

Al cumplirse el año de su partida, el madrileño aseguró: “No puedo creer que me esté tocando vivir esto, me lo imaginé siempre de otra manera y obviamente en un futuro mucho más lejano. Pero si esto va a servir para que estes mejor, bienvenido sea”.

El recuerdo de Nacho de Gran Hermano a su madre a dos años de su muerte

Este domingo, se cumplieron dos años desde la muerte de la mujer quien falleció sin una enfermedad previa.

“Mi mamá no tenía una enfermedad hace mucho. Fueron 15 días, casi sale del hospital y de un día a otro fue a terapia intensiva. Estaba complicada, no hacía actividad física, se quedó sin trabajo en pandemia y estaba muy mal”, había recordado Nacho en una oportunidad.

En el posteo que le había dedicado señaló: “Siempre vas a ser la mujer que más voy a amar y a la mujer a la cual le voy a dedicar todo lo bueno que me pase de acá en adelante, porque si no fuera por vos, yo no sería como soy. Te amo para siempre Má, que descanses siempre”.

En las últimas horas, el exfutbolista usó ese mismo posteo para recordarlo en sus stories a lo que solo le agregó el emoji de una mariposa y las manos que forman un corazón.