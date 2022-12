El drama que se acaba de estrenar en Netflix y conquista a todos

“Todo lo que teníamos” está basada en el libro de Annie Weatherwax y narra la historia de una madre y su hija de 13 de años, las cuales se quedaron sin su hogar en California en el momento en el que el propietario de la vivienda las echa.

Luchando por sobrevivir, Rita y su hija se mudan a la costa hasta llegar a un pequeño pueblo, Fat River, donde comenzarán desde cero conociendo gente nueva y trabajando en lo que pueden para tratar de llegar al día a día.

Todo será muy difícil para ambas, pero solo su amor de madre a hija la hacen más fuertes.

En esta película dramática familiar actúan los siguientes actores:

All We Had Official Trailer 1 (2016) - Katie Holmes Movie