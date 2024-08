El difícil momento de Coti Romero: "Necesito que Dios me diga qué hacer"

Lo que le pasa a la mediática es un tema de salud mental , y que tiene preocupados a sus fanáticos con los que tiene una comunicación fluida. Recientemente posteó: " Tengo 22 años, tengo muchas responsabilidades, obligaciones y preocupaciones lamentablemente. A veces no puedo con todo y eso hay mucha gente que no lo entiende”.

En este mismo tono, la modelo correntina aseguró que se equivocó muchas veces, y aseguró: "Pero crecí y sigo creciendo gracias a eso... soy humana", reflexionó. Enseguida aclaró que "compartí un TikTok que es muy cierto, a veces de verdad necesito que Dios se siente a mi lado y me diga qué hacer".

Coti Romero y Nacho Castañares: como se llaman en la intimidad

Coti Romero está en una relación con su excompañero del reality de Telefe Nacho Castañares, con quien cumplió un mes de noviazgo: "Feliz 1er Mes mi rubio @Nachoo Castañares", escribió en la plataforma china.

La joven reveló cómo se dicen en la intimidad: "No me gusta que me diga Coti porque para él no soy Coti, soy ‘mi amor’ o ‘Caá Catí’ como me suele decir”. Ella enumeró cómo le dice a él: “Yo le digo ‘Na’, ‘Mi amor’, o ‘Gordi’”.