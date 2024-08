Beyoncé demandaría a Donald Trump por utilizar una de sus canciones en un spot de campaña

En la pieza audiovisual, que fue publicada en X por el departamento de prensa del magnate, se lo observaba bajando de un avión mientras sonaba la canción de fondo.

La polémica se generó debido a que, además de no contar con los permisos de la cantante, pocos días antes el mismo tema musical se convirtió en el himno oficial de la campaña presidencial de la candidata demócrata y actual vicepresidenta, Kamala Harris.

Freedom se lanzó en 2016, dentro del álbum Lemonade, con la colaboración de Kendrick Lamar y tiene un claro mensaje contra el racismo y la violencia policial en Estados Unidos.

De esta manera, el empresario y expresidente volvió a enfrentarse a un artista por utilizar una canción sin autorización en su campaña presidencial: Céline Dion había solicitado que la icónica My heart will go on no sea parte de los actos de Trump.

Beyoncé Beyoncé se convirtió en la primera mujer negra en liderar las listas de country con el sencillo “Texas Hold ‘Em”. Redes Sociales

Donald Trump compartió fotos falsas de Taylor Swift pidiendo que voten por él

El expresidente estadounidense y actual candidato republicano, Donald Trump, generó polémica al compartir en redes sociales una serie de imágenes creadas con inteligencia artificial donde sugería que había sumado el respaldo de la cantante Taylor Swift, por lo que sus fans lo acusaron de difundir información falsa.

Trump publicó en Truth Social una foto falsa de Swift que imita al famoso poster del Tío Sam con la frase "Taylor quiere que votes por Donald Trump". También compartió imágenes, aparentemente creadas con IA, de fans de la cantante usando remeras que decían "Swifties por Trump".