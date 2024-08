Escándalo: Furia agredió a un periodista en vivo e intentó romper una cámara de televisión

A los gritos en el medio de la pasarela en Uruguay, Furia expresó: "Dame tu cámara. No me podés grabar. Yo te dije que no te doy una nota, dámela. No, borrá eso. Borrá eso, pendejo de mierda. Che flaco, me está molestando. Quiero que lo borres". Si bien el clip termina así, es evidente que los ataques continuaron fuera del plano.

FURIA SACADA: "DAME TU CÁMARA, BORRÁ ESO PENDEJO DE MIERDA" pic.twitter.com/ZrSRc0WBqd — Real Time (@RealTimeRating) August 21, 2024

Hasta el momento, Scaglione no habló al respecto y parece que no lo hará, pero lo que está cada día más claro es que Telefe consiguió sacarse una piedra en el zapato tras rescindir su contrato. De igual manera, deberán hacerse cargo por el personaje que crearon con todo lo que le permitieron en Gran Hermano 2023-24.

Se confirmó el regreso de Gran Hermano: lo adelantan y empieza antes de 2025

El canal Telefe decidió adelantar el regreso de Gran Hermano, de forma que el público no tendrá que esperar hasta 2025 para volver a ver el reality show y se estrenará en los primeros días de diciembre.