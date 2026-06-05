El día que El Indio Solari habló de la muerte: "Es como una gloria que te excede"

El artista, referente del rock nacional, murió a los 77 años y dejó una marca en el mundo de la música. Carlos Alberto Solari padecía de Parkinson desde años.

Si hay algo que caracterizó a Carlos Alberto “Indio” Solari fue su sinceridad no solo en sus letras, sino también a la hora de hablar de todos los temas ya sean culturales, políticos o personales. Hoy el mundo de la música lamenta su muerte , pero él mismo nunca esquivó hablar sobre ese tema y lo hizo con total naturalidad: “No le tengo miedo” .

Entre miles de despedidas y recuerdos, en Perros de la Calle, en Urbana Play, recordaron el día que el ícono del rock nacional tuvo un mano a mano con Andy Kusnetzoff y en una profunda reflexión señaló: “No le tengo miedo a la muerte. Creo que cuando tengas 76 años tampoco le vas a tener miedo”.

“ No es que antes le tenía miedo y ahora no, porque la vida mía ha pasado con pies rápidos . Cuando tenes una personalidad como la mía la gente te va transformando en un inútil porque te hacen todo. Te van a abrir las puertas… vos vas caminando y no se para nadie y eso te malcría”, señaló sin pelos en la lengua.

En esa línea, aseguró: “ Pienso en la muerte en términos poéticos: vivo de la misma manera que a los 20 años, en el presente. No se me ocurre pensar en eso y no se me ocurre saber cómo es. No se cómo abarcar la muerte. Es como una gloria que te excede ”.

Embed "No sé como abarcar la muerte, es como una gloria que te excede" — INDIO SOLARI



"No le tengo miedo a la muerte (...), la pienso en términos poéticos, vivo de la misma manera que a los 26 años. En el presente".



*Fragmento de entrevista con Andy Kusnetzoff en diciembre de 2025… pic.twitter.com/Jj6KWsdVLW — Perros de la Calle (@perroscalleok) June 5, 2026

Murió el Indio Solari: la reacción en vivo de Mario Pergolini

La muerte de Carlos “Indio” Solari atravesó por completo al mundo de la música nacional y los medios de comunicación a la hora de dar la triste noticia. “Varios medios están confirmando que falleció el Indio Solari. Tremendo”. Así, en shock, Mario Pergolini se enteró en pleno programa en Vorterix, No preguntes por Rusia, sobre la muerte del histórico cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y leyenda del rock nacional.

Durante un vivo con Gonzalo Bonadeo hablando del Mundial que está pronto a comenzar, el conductor interrumpió la charla y comunicó la triste noticia. “Primero, impactado. Segundo, el programa de hoy empezó con Los Redondos. Estoy asombradísimo. Qué loco, no lo tenía tan... Me impacta la noticia. Es inesperado”, indicó totalmente emocionado.

Pergolini y Solari mantenían una estrecha relación luego de la publicación de Tsunami: un océano de gente, el documental que el medio que comanda el ex-CQC había publicado sobre los históricos recitales de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en Tandil en 2016. La entrevista, mano a mano, fue la primera aparición del músico en varios años y se publicó en abril de 2017. En aquel show, había revelado públicamente que sufría Parkinson.