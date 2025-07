El cruce menos esperado: Baby Etchecopar acusó de "pendejo culo sucio" a Luquita Rodríguez

Si bien la convocatoria no fue formal, solo lo mencionaron entre las posibles ideas para el evento a desarrollarse el 13 de diciembre. Pero esto no le gustó nada a Baby, quien no dudó en quejarse en su programa Basta Baby: “Es una falta de respeto que estos pendejos de mier digan que yo voy a hacer catch”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elimpactocom/status/1947849096510701972&partner=&hide_thread=false "Para sentarse en esta mesa necesitas 40 años de carrera" Para Baby Etchecopar Luquitas Rodriguez y todos los streamers juegan en el metropolitano mientras él está en primera. pic.twitter.com/hHt6oXEXhg — El Impacto (@elimpactocom) July 23, 2025

“¿Quién se cree que soy yo? ¿Todavía no entendieron quién soy yo y quiénes son los chimenteros y quién es Luquita Rodríguez?”, se preguntó en vivo. Y él mismo se contestó: “No, chicos. No se equivoquen. No, no es fomentar la violencia, es una falta de respeto”.

Y continuó: “No me tienen que nombrar. No, no, ellos si tienen ganas de joder, que jueguen entre ellos. Nosotros jugamos en Primera. Ellos que sigan patrullando. Cuando lleguen a Primera, hablamos. La verdad que no somos todos colegas, ellos son youtubers. Para estar en esta mesa acá, tienen que pasar 40 años”.

Pero, lejos de calmar su enojo, lo potenció al estirar el tema: “Entonces, que un pendejo culo sucio venga y te diga ‘che ¿hacemos una lucha entre Baby y…? ¿Quién sos, pelotudo?”.