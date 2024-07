El creador de The Boys reveló la sorpresiva tarea de Soldier Boy para la quinta temporada: "Quiere matar a..."

En diálogo con el portal GamesRadar+, Eric Kripke fue consultado por el regreso de este personaje para la quinta temporada de The Boys y confesó: "Nos dimos cuenta de que realmente no habíamos explorado mucho la relación padre-hijo entre Homelander y Soldier Boy". Así, rápidamente confirmó que se aliará a The Seven, contrario a su primer acuerdo con Butcher y Hughie.