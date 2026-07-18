Claudia Villafañe alentó a Lionel Messi antes de la final: "Es el mejor, es argentino y hay que disfrutarlo"

Con la humildad que la caracteriza, la excompañera de Diego Maradona expresó sus sensaciones en la previa de la final del Mundial 2026 y aseguró que tiene una excelente relación con el capitán de la Scaloneta y su familia. "¡Vamos Argentina mañana!", expresó.

"La Claudia" dialogó con C5N y alentó a la Selección argentina en la previa de la final del Mundial 2026.

A horas de la final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España , Claudia Villafañe compartió sus sensaciones sobre el presente del equipo de Lionel Scaloni y destacó el nivel de Lionel Messi. Además, pidió que los argentinos disfruten este momento del capitán y transmitió su ilusión de cara al partido que definirá al próximo campeón del mundo.

En diálogo con La voz de la calle, el programa de C5N con Claudia Salto, la empresaria contó que vive la previa con mucha emoción y reveló que su nieto Benjamín Agüero ya viajó para acompañar a la Selección. También destacó que la pasión mundialista atraviesa a todas las generaciones de los Maradona: "Las de Dalma también, la chiquita que tiene 3 (años) se canta todas las canciones".

Consultada sobre el significado que tiene este plantel para los argentinos, Villafañe resaltó el compromiso de los futbolistas y el deseo colectivo de volver a levantar la Copa del Mundo. "Son diferentes, los chicos son todos espectaculares, todos divinos. Cada argentino en sus casas hace fuerza para que la pelota entre y los partidos se ganen. El pueblo argentino necesita esta victoria", expresó.

La exesposa de Diego Maradona también recordó la carga simbólica que tuvo el triunfo frente a Inglaterra en las semifinales, un rival que inevitablemente remite al Mundial de México 1986 y a la Guerra de Malvinas. "Yo, desde el primer momento, sabía que no era un partido más. Con Inglaterra siempre es diferente, hay toda una historia detrás y eso se siente", afirmó.

Al cierre de la entrevista, Villafañe rechazó la idea de elegir entre Diego Maradona y Lionel Messi y sostuvo que ambos marcaron épocas distintas. "Cada uno, en su momento, fue el mejor; y ahora, Lio es el mejor. Hay que disfrutarlo", aseguró.

Además, desmintió cualquier versión sobre una supuesta distancia con el capitán de la Selección y reveló que mantiene un vínculo cercano con su entorno. "Yo hablo con su mamá y con Anto. La gente habla por hablar. Nosotros tenemos relación, queremos lo mejor para él y sabemos que en estos momentos es el mejor", concluyó.

Histórico homenaje de Los Pumas: lucieron la camiseta de Diego Maradona de 1986 frente a Inglaterra

En una tarde cargada de emoción en Santiago del Estero, Los Pumas saltaron al campo de juego para enfrentar a Inglaterra por la tercera fecha del Nations Championship con una camiseta que conmovió a los fanáticos. El equipo dirigido por Felipe Contepomi utilizó una casaca de edición limitada que replica el diseño de la Selección argentina campeona del mundo en 1986 en un homenaje que traspasa el deporte argentino.

La iniciativa, impulsada por la Unión Argentina de Rugby (UAR) y la firma Le Coq Sportif, busca conmemorar los 40 años de la consagración en México 86. La elección del rival no fue casual, ya que evoca el legendario partido en el que Diego Armando Maradona brilló con la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo" para eliminar a los ingleses en el Estadio Azteca en cuartos de final. Según informaron desde la UAR, el homenaje "simboliza el reconocimiento a un legado que trascendió el fútbol para convertirse en parte de la memoria colectiva del país".

Recuerdos que atraviesan generaciones y permanecen vivos en la memoria colectiva. Hoy ese legado vuelve a vestirse. Le Coq Sportif x Los Pumas — Edición Limitada ‘86. pic.twitter.com/ksMgtCfsE5 — Los Pumas (@lospumas) July 18, 2026

El diseño de la camiseta respeta los elementos icónicos de la casaca original: presenta bastones verticales en dos tonos de azul, cuello en V y puños blancos. Como detalles distintivos, incorpora el logotipo retro de la marca y el escudo de Los Pumas bordado en color dorado. Para completar el conjunto histórico, los jugadores vistieron pantalones cortos negros y medias blancas con detalles celestes, replicando la estética de la época.

A pesar de su apariencia retro, la camiseta cuenta con tecnología de alto rendimiento adaptada al rugby de élite, incluyendo un sistema de grip antideslizante en el pecho para mejorar el control de la pelota y confección en microfibra de alta resistencia. La prenda salió a la venta este 18 de julio a través de la tienda oficial de la UAR y llegará a los locales deportivos de todo el país el próximo 21 de julio.