Mundial 2026: filmó los festejos en el Obelisco con un formato retro y emocionó a todos La celebración de los hinchas tras el triunfo de la Selección argentina ante Inglaterra fue capturada con una vieja cámara de cassette, evocando la nostalgia de los festejos de 1986. Por Agregar C5N en









Los festejos del Mundial 2026, como en los 90. Redes sociales

Tras el triunfo de Argentina ante Inglaterra 2-1 y el pase a la final del Mundial 2026, un usuario de redes sociales grabó con una cámara de 8 mm la celebración de los hinchas por un partido histórico. El resultado fue una película para el recuerdo y la emoción del encuentro del 15 de julio pasado.

El video de Vladimir Redzko fue tendencia ya que las imágenes, grabadas con una videocámara con cassette, parecen una copia de las celebraciones por el Mundial de 1986. En ese momento, la victoria del equipo argentino por 2-1 también significó la eliminación de la selección inglesa del torneo.

Como ya es tradición, una marea humana se volcó al Obelisco, en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires, y el realizador decidió salir a festejar con la cámara abajo del brazo, con un formato de filmación familiar que tuvo su época dorada a finales de los 80 y durante toda la década de los 90.

Esta idea de hacer "cine puro", como la llamaron en redes, dejó un material totalmente saturado de colores, y las imperfecciones de la cinta, con rayas, hacen parecer que el material es de años anteriores a la era digital. La sensación óptica que queda es que son archivos fílmicos de los Mundiales de 1978 o 1986.

"Cassette"



Porque un argentino grabó todos los festejos en el Obelisco con una cámara de cassette de 8mm y es cine absoluto. pic.twitter.com/Ps4L30PiVS — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) July 17, 2026 Otra característica que hizo recordar al pasado es el tema con el que se musicalizó la obra: se puede escuchar la canción Hablando a tu corazón, compuesta por Charly García y Pedro Aznar. Todo sumó para convertir un hito histórico de fútbol de hoy, a través de una vieja lente, y un clásico del rock del año 1986, en una obra maestra atemporal.