El Colo Barco presentó a su nueva novia y las redes sociales estallaron

El Colo Barco presentó a su nueva novia y las redes sociales no la aprobaron.

Luego de los rumores de separación entre Valentín Barco con su primera novia , el futbolista de Boca confirmó que está en otro momento de su vida y presentó a su nueva pareja, la modelo llamada Yazmín Jaureguy. Esto provocó reacciones en redes sociales, la mayoría no muy positivas.

Cabe destacar que semanas atrás estuvo envuelto en rumores de infidelidad con su anterior pareja porque apareció una modelo de Only Fans en Elo Podcast y aseguró que estuvo con él, sin decir su nombre: “No lo quiero quemar mucho, pero juega en Boca. Creo que no pasa de los 20 años. Lo único que puedo decir es que es colorado”.