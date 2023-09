El desafiante análisis de una figura de Los Ángeles Galaxy sobre el duelo ante el Inter Miami de Messi

Se trata de Carlos Vela, quien le restó importancia a la presencia del campeón del mundo tanto en su equipo rival con la Major League Soccer y dejó en claro que no está preocupado por enfrentar al capitán de la Selección argentina.

Carlos Vela

Durante una entrevista televisiva le consultaron si este enfrentamiento lo consideraba como una “motivación extra” por la calidad de jugador que es el rosarino, el delantero nacido en México: “No me motiva enfrentar a Messi, la verdad que para mí el poder jugar, el estar sano, disponible para mi equipo, es mi motivación. Y poder ir cada fin de semana, a cada partido, a demostrar que soy un buen jugador, hacer que la gente disfrute con mi fútbol, es lo que me motiva”.

Además, el futbolista nacionalizado español fue un poco más y agregó de manera contundente: “No me importa quién juegue contra mí. Me da igual el rival, me da igual quién esté adelante”.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FESPNDeportes%2Fstatus%2F1698184039931199987&partner=&hide_thread=false Enfrentar a Messi, un juego más para Carlos Vela. pic.twitter.com/ARAg4a6S9T — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) September 3, 2023

El mexicano llegó a Estados Unidos en 2018 y lleva disputados con la camiseta de Los Ángeles Galaxy 170 partidos, y 92 goles, de los cuales, en esta temporada convirtió nueve tanto y seis asistencias en el club angelino.

Pese a la calentar la previa, Carlos Vela le lanza un guiño a Lionel Messi

Luego de la fuerte declaración por la presencia de Lionel Messi en el campo de juego, la máxima figura del conjunto californiano, lanzó un guiño amistoso al capitán de la Selección argentina y al ser comparado con Zlatan Ibrahimovic, eligió el rendimiento de uno de ellos. ¿Qué dijo?

En la misma entrevista, el delantero mexicano fue consultado por los niveles de dominio que alcanzó el sueco y el que está teniendo el campeón del mundo desde su arribo a Estados Unidos y fue claro al decir que “Zlatan dominó, pero no ganó nada, ¿no? Creo que Messi, en menos tiempo, ha ganado y no son cosas que se puedan comparar”.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fecauich%2Fstatus%2F1697748447540228353&partner=&hide_thread=false Le preguntan a Vela que compare el dominio de Messi con Zlatan: "Zlatan no ganó nada" #LAFC pic.twitter.com/45SkByr6YL — Eduard Cauich (@ecauich) September 1, 2023

Al mismo tiempo, Vela, de pasado por la Real Sociedad y Arsenal, consideró que las llegadas tanto de Messi e Ibrahimovic a la MLS son distintas: “Son jugadores diferentes, han venido en situaciones diferentes. No sé qué quieres que te diga”.

A qué jora juega Lionel Messi con Inter Miami frente a Los Ángeles Galaxy dónde verlo