Edith Hermida se sometió al picante ping pong de "Buena Tarde": "Yo no resisto un archivo"

Sobre Marixa Balli , expresó: "Me encanta, me parece muy divertida" . También bromeó con su antiguo romance con Beto Casella y les pidió que "dejen de robar con esa historia". "Me gustaría en el Bailando, aparte es picante. Me encanta la Cachaca", concluyó.

Respecto a Mariana Brey, la panelista aseguró que "yo la quiero, pero hace poco la vi en un programa y me defenestró, no me acuerdo por qué". "Es que yo no resisto un archivo y está bien, ¿por qué pensar siempre igual, nunca cambiaste de opinión, nunca creciste?", señaló. "Ella me cae bien, es divina, me gustaría tenerla en un panel", subrayó.

Cuando llegó el turno de Viviana Canosa, Edith afirmó que "es magnética". "Estoy totalmente del otro lado de su pensamiento pero hizo un vuelco en su carrera. No me gusta en lo que se transformó pero encontró un nicho, no creo que piense mucho de lo que dice, a ella le gusta y le queda bien ponerse en ese lugar", enfatizó.

De Beto Casella manifestó que es "un gran compañero, gran amigo, trabajaría el resto de mi vida con él y tenemos una excelente relación de amistad". "Sé cuándo está pesado, cuándo no pero es muy crítico, no quiero que venga a mi unipersonal", bromeó.

Sobre Luis Ventura, Hermida sostuvo que "a veces me parece que desvaría", además de decir que "me parecen una pavada los Martín Fierro". De su colega Laura Ubfal aseveró: "Me encanta, soy fan".

Cristina Pérez le despertó un curioso comentario: "Me dan mucha bronca las publicidades que hace". "No me llega, es medio robótica. No genera empatía en las mujeres", consideró.

Respecto a Evelyn Von Brocke, aseguró que "la extraña". "Es una gran panelista, supo ponerse en un lugar antipático y le fue muy bien. Es muy copada para laburar", finalizó.