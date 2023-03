Duro de Domar: alguien metió la mano en el enchufe, ¿fue intencional el masivo apagón?

El periodista Mariano Hamilton fue el primero en expresarse sobre los cortes y remarcó las confusiones tras el apagón: "Tratando de entender lo que estaba pasando porque al principio había informaciones muy contrapuestas. Decían que se había apagado Atucha I, después que había habido un incendio, que se había caído un cable de alta tensión"

"Finalmente pudimos ordenar un poco la información y entender que ocurrió un incendio", agregó. Duggan, en esta línea, opinó que lo ocurrido fue deliberado: "No hay dudas de que fue intencional porque son estos incendios de los pastizales. Lo prendieron a propósito".

Luego, la comunicadora Cynthia García se refirió a la situación de su madre y a la denuncia presentada por el ministro de Economía, Sergio Massa. "Tengo a mi mamá sin luz, en Vicente López. Me parece importante de la denuncia que dice 'perseguir y en su caso detener a los responsables de los hechos gravísimos ocurridos durante el día de la fecha, que se podrían encuadrar en el delito de incendios y estragos'", manifestó.

@CarlosMaslaton: "Hay gente que se puso contenta con la catástrofe de hoy. No se puede criticar todo por criticar. No se hace política con esto"



Opiná con #DuroDeDomar



— C5N (@C5N) March 2, 2023

"Hay gente que se puso contenta con la catástrofe de hoy. No se puede criticar todo por criticar. No se hace política con esto", expresó Maslatón sobre lo sucedido.

Duro de Domar: el debate sobre las teorías conspirativas

Acerca de las teorías conspirativas tras el corte de luz, el periodista Mariano Hamilton advirtió sobre el tema: "Sería muy cuidadoso".

Esta opinión fue apoyada por el periodista Federico Fahsbender. "Las teorías conspirativas no suelen ser realidad", aseguró.

El móvil de Duro de Domar sobre los cortes de luz

El periodista Diego Costa informó mediante un móvil de C5N ubicado en Medrano y Rivadavia en el barrio porteño de Almagro que la luz "volvió de golpe" y que desde la empresa Edesur se señaló que "ya casi está restablecido el servicio".

Luego, una mujer que estaba trabajando en un kiosco, manifestó: "Estuvimos como dos horas y media sin luz".

Después, acerca de cómo se cuidaron los productos dentro de las heladeras del lugar, expresó que no cuentan con los recursos para mantenerlos. "No tenemos acá para dar energía", lamentó.

También, una joven expresó que no fue afectada por los cortes: "No sufrí eso". Sin embargo, remarcó que "no hubo agua", por lo que no contó con otro de los servicios.