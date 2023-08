Dua Lipa mostró la nueva tendencia con microbikinis de modelo particular para el verano

La cantante compartió dos fotos vistiendo microbikinis, en una de las imágenes confirmó que no se separa del rosa.

La cantante Dua Lipa sorprendió en sus redes con fotos luciendo distintas microbikinis que marcan tendencia . La británica se afianza como un ícono no sólo en la música sino también en la moda. La artista subió a su perfil una galería de 10 fotos de sus vacaciones en el exclusivo complejo Golden Eye de Jamaica .

La cantante en pocas horas superó el millón de reacciones, entre “me gusta” y comentarios que elogiaron el álbum de fotos por su look y los lugares que visitó en sus vacaciones. No sólo se afianza en la música sino que ahora también suma fanáticos que la siguen por el estilo que está imponiendo en la moda.

Ailén Bechara apostó por los colores pastel en su nueva microbikini que es furor en Europa

Ailén Bechara publicó una serie de fotos vistiendo una microbikini estampada en colores pastel desde Marbella. La bailarina lució un traje de baño de dos piezas con dibujos geométricos y lentes de sol XL. Al igual que otras famosas de nuestro país, viajó a Europa alejándose del frío del invierno y actualmente se encuentra descansando con su familia en España, en donde disfruta del verano europeo.

La influencer suele sorprender a sus seguidores con fotos sobre sus looks que utiliza para pasar el día en diferentes playas o piletas. Fanática de la moda, siempre presta atención a las tendencias y comparte los mejores outfits para disfrutar el día bajo el sol. En esta ocasión, eligió un traje de baño de dos piezas en colores pasteles estampado con dibujos geométricos.

Este conjunto contó con dos piezas con diseño textil de alto impacto en donde predominaron figuras circulares y rectangulares y en donde se mezclaron colores como el turquesa, el fucsia, el lila, el violeta y el naranja. El diseño trató de un corpiño simple con moldería triangular y una bombacha colaless ultracavada con tiras de ajuste en los costados de la cadera.

A su look, le agregó unos lentes de sol total black XXL con vidrio superopaco y marco geométrico. El posteo reunió hasta el momento miles de "me gusta" y cientos de comentarios, en donde sus fanáticos elogiaron su look y el destino en donde se encuentra descansando junto a su familia.