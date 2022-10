Dramático momento en vivo: el video del desmayo de una invitada en América TV

Una nutricionista se desmayó en vivo mientras hacía su columna en América TV y preocupó tanto a sus compañeros como a los televidentes. El programa fue al corte y, aunque no dieron más explicaciones al aire, luego hizo una publicación en redes sociales para llevar tranquilidad sobre su estado de salud.

La licenciada en nutrición Teresa Cóccaro estaba hablando sobre el consumo de azúcar y edulcorantes en Buenos Días América, el noticiero matutino que conduce Antonio Laje. Mientras respondía preguntas de los periodistas, comenzó a dar señales de que algo no andaba bien.

"No pasa nada si un niño alguna vez va a un cumpleaños y come un edulcorante. Eh, come algo dulce", se corrigió. En ese momento empezó a tambalearse y tuvo que sostenerse de la mesa. "Ay, perdón. Ay...", alcanzó a decir antes de desplomarse sobre otra de las panelistas.

https://twitter.com/gorrodesnorlax/status/1584901902936203265 La nutricionista del programa de Antonio Laje se desmayó en vivo. pic.twitter.com/SIhnDCGBP0 — Lefro (@gorrodesnorlax) October 25, 2022

De inmediato sus compañeros pidieron un corte. Sin embargo, el programa no regresó luego de la tanda publicitaria. En su lugar se adelantó unos minutos el inicio de Es por ahí, el magazine que conducen Julieta Prandi y el Tucu López.

Cómo está la nutricionista que se desmayó en vivo

Unos minutos después, la cuenta de Twitter de Buenos Días América llevó tranquilidad al público. "Queríamos avisarles que nuestra querida nutri, Teresa Cóccaro, se encuentra bien. Le bajó la presión y nos fuimos unos minutos antes", aclararon desde la producción.

Luego compartieron una imagen de la licenciada en nutrición ya repuesta, de pie y escribiendo en su teléfono celular. "Ya recuperada. Solo una baja de presión. Gracias por preocuparse", aseguraron.