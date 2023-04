Dos exparticipantes de Gran Hermano se declararon la guerra: "No me callo más"

Dos exparticipantes de Gran Hermano están en guerra: "No me callo más".

“Aparecieron unas gafas en mi casa que no son mías, ¿se las habré robado a Mora? Es la única opción que pienso”, tuiteó en primer lugar Tora Villar en su cuenta de Twitter. Pero para sorpresa de todos sus seguidores, inició una pelea. Más tarde adjuntó una selfie en la que tiene los anteojos.

Mora Tora Gran Hermano Redes sociales

Luego apareció quien fue la tercera eliminada del certamen y disparó: “Por favor denuncien la cuenta de esta persona. Se trata de Lucila “Tora” Villar. Su método de robo es seducirte con un ‘a ver, prestame’ y se encarga de robar todos y cada uno de los lentes que tenga. Estoy cansada, NO ME CALLO MÁS”.

Tora Mora Gran Hermano Redes sociales

Ante esto, se tomó el tiempo de contestar mensajes sobre anteriores situaciones con su compañera. Pero, a pesar de que la pelea parezca en serio, solo se trata de una broma, puesto que, Mora es un personaje muy irónico en redes tras el hate que recibió durante su estadía en la casa.

La angustia de Coti Romero de Gran Hermano por la muerte de su perro

Una de las exparticipantes de Gran Hermano 2022, Coti Romero, reveló el duro momento que atraviesa después del reality debido a la muerte de alguien muy especial en su casa.

Mediante su cuenta de Instagram, una de las participantes más polémicas del último Gran Hermano comunicó la difícil situación que atraviesa: "Mi mamá me acaba de escribir porque murió mi perrito y hace mucho no lo veo pero me afectó más de lo que pensaba y a veces, leer sus cartas y mensajes lindos me ayuda".

Coti Gran Hermano perro Instagram (@cotyrommero)

Luego, detalló cómo se produjo el fallecimiento de su mascota y cargó por cómo se accionó tras esto. "Lo chocaron, lo dejaron agonizando y se fueron, se puede ser tan soretes?", apuntó.