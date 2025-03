Don Osvaldo anunció una nueva fecha en el estadio de All Boys por entradas agotadas

don osvaldo.png Don Osvaldo prepara cinco shows

Los puntos físicos de retiro son: Rivadavia Rock: Av. Rivadavia 8705, CABA. - Casa Fama: Eva Perón 5438, CABA. - Salon Campustellae: Sarandí 1280, CABA. - Disqueria RGS: Av corrientes 5233, CABA. - Estadio All Boys:Av. Alvarez Jonte 4182, CABA. - Los Cukis: Juan Agustin Garcia 4302, CABA. - Osiris: Av. Gaspar Campos 5204, José C. Paz, Bs. As. - Locuras: Av. Rivadavia 18050, Morón, Bs. As. - La Estaka Rock: Av. Mitre 579, Quilmes, Bs. As. - Jason Rock: Calle 6 817, La Plata, Bs. As. - El Buho Rock: Dr. Ignacio Arieta 3606, San Justo, Bs. As. - Eden: Obispo Trejo 15, Córdoba. Los próximos shows que tiene, además del sábado 22 y domingo 23 a las 21 tocará callejeros en Chivilcoy y Miranda en CABA.

En 2024 la banda recorrió el país y también visitó España, Chile, Paraguay y Uruguay. Además de Patricio Fontanet en voz y coros, integran el grupo Álvaro Puentes en guitarras y coros, Christian Torrejón en bajo, Gabriel Geréz en piano y teclados, Juan Falcone en percusión, Leopoldo Janin en saxos, Luis Lamas en batería y percusión.