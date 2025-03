Shakira: de Pies Descalzos a Loba Mundial, la artista que revolucionó la música en español

El verdadero punto de inflexión llegó en 2001 con Laundry Service. Shakira se lanzó al mercado angloparlante sin perder su esencia latina, combinando pop, rock y sonidos tradicionales. Whenever, Wherever no solo la llevó a la cima de los rankings globales, sino que redefinió el concepto de estrella latina a nivel internacional. Y si hablamos de revoluciones, no podemos olvidar que con La Tortura (2005) del disco Fijación oral vol. 1 junto a Alejandro Sanz, Shakira introdujo el reguetón al pop latino mucho antes de que se convirtiera en un fenómeno global.