Divididos celebra 35 años: "Lo mío con Mollo es como lo de Enzo Fernández con Messi"

Si bien Ciavarella es parte de Divididos desde 2004, no deja de estar agradecido por ser parte del mismo grupo musical que Ricardo Mollo. "Es un poco como lo de Enzo Fernández con Messi lo mío con Mollo. Si ese pibe que va a jugar con su ídolo, antes que le va a dar un pase piensa que es Messi, no puede jugar. La realidad es distinta a lo pensado y sentido. Si nos detenemos en lo emotivo, por ahí colapsamos y no lo podemos hacer", aseguró.