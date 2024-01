Disney confirmó el estreno de una esperada película de Marvel: fecha y plataforma

La empresa Disney confirmó el esperado estreno de la película The Marvels en su plataforma Plus de streaming y los fanáticos de Marvel Studios celebraron la noticia tras varios meses de espera.

A través de su cuenta Latinoamericana de X (ex Twitter), la plataforma reveló: "The Marvels, estreno 7 de febrero en Disney+". Así, dentro de poco más de dos semanas se podrá disfrutar la última película que salió en cines, la cual tuvo muchas críticas y no fue un éxito en la taquilla.