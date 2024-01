Marvel Studios hará un recast tras despedir a Jonathan Majors: los favoritos para el papel

El estudio cinematográfico Marvel Studios decidió realizar un recast para el papel de Kang, el Conquistador , ya que hace algunas semanas despidieron al actor Jonathan Majors y no quieren desechar el personaje en el que centraron la trama de todas las series y películas.

Al ser declarado culpable de acoso y agresión contra su exnovia, la empresa The Walt Disney Company decidió rápidamente prescindir de los servicios de Majors . Por eso ahora, y según informó el periodista especializado en filtraciones Daniel Richtman, han tomado la determinación de reemplazarlo con otro actor que sea parecido físicamente .

Esto último ya ocurrió en 2010 con la aparición de Don Cheadle en lugar de Terrence Howard, quien había interpretado a James Rhodes/War Machine en Iron Man, la primera película de Marvel Studios. Por eso, a pesar de no tener mucho tiempo para tomar la decisión, ya tienen experiencia con el tema y hay algunos nombres que se destacan.

Tal y como informó Daniel Richtman, el favorito para convertirse en el nuevo Kang es el actor Colman Domingo. Recientemente, el estadounidense fue parte de múltiples proyectos con mucho éxito, entre los que se destacan Fear the Walking Dead, Transformers: Rise of the Beasts y Euphoria.

Colman Domingo Kang Marvel La posible designación de Colman Domingo como Kang ilusiona al público. Redes sociales

Esta noticia se hizo viral en redes sociales, donde los fanáticos de Marvel no tardaron en dar el visto bueno para que continúen por este camino. Según había confirmado la propia empresa, la siguiente aparición del personaje en una película iba a ser en Avengers: The Kang Dynasty, a estrenarse el 1 de mayo de 2026, aunque ya había realizado múltiples cameos en otras producciones y es probable que sigan por esta senda.

Tom Hiddleston confirmó que no volverá a Loki y los fans no lo pueden creer

El actor británico Tom Hiddleston confirmó que el final de la serie Loki fue su despedida de Marvel Studios, lo que rompió los corazones de todos los fans tras más de 10 años desde su debut en la película Thor.