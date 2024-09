Diez discos de rock nacional que cumplieron 40 años en 2024

Piano Bar (Charly García)

Es el tercer disco de estudio de Charly García en su versión solista, después de Yendo de la cama al living (1982) y Clics Modernos (1983).

Fue grabado en los estudios ION de Buenos Aires y mezclado en Electric Lady Studios de Nueva York. El ex músico de Serú Girán estuvo acompañado por los músicos de GIT (Pablo Guyot en guitarra, Willy Iturri en batería y Alfredo Toth en bajo) y un joven rosarino llamado Fito Páez en los teclados. Daniel Melingo (saxo) y Fabiana Cantilo (coros) grabaron como artistas invitados.

Demoliendo hoteles, Promesas sobre el bidet, Raros peinados nuevos, Rap del exilio y Cerca de la revolución son las canciones más destacadas del álbum. En su reedición lanzada este año con motivo del 40º aniversario figura como bonus track una versión de Canción para mi muerte, un clásico de Sui Generis, que había quedado afuera cuando se lanzó el disco.

Soda Stereo (Soda Stereo)

Es el disco debut del trío conformado por Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti. Fue producido por Federico Moura, cantante de Virus, quien también grabó sintetizadores, al igual que Daniel Melero. Como saxofonista invitado grabó 'Gonzo' Palacios (Redonditos de Ricota, Los Twist).

Con temas muy bailables como Por qué no puedo ser del jet set?, Sobredosis de TV y Te hacen falta vitaminas, el álbum se convirtió en un gran éxito en la escena de las discotecas argentinas. El disco también contiene Trátame suavemente, un clásico de Soda, aunque compuesto por Melero.

Del 63' (Fito Páez)

Con apenas 21 años, y luego de foguearse en las bandas de Juan Carlos Baglietto y Charly García, el músico rosarino se lanzó con su primer disco solista. El título del álbum, que fue grabado en los Estudios Panda de Buenos Aires, hace referencia al año de su nacimiento.

Fito estuvo acompañado por Daniel 'Tuerto' Wirtz (batería), Fabián Gallardo (guitarra, sintetizadores y coros) y César Franov (bajo). Como invitados grabaron Daniel Melingo (saxo), Oscar Feldman (saxo), Carlos García López (guitarra), Rubén Goldín (voces y coros).

El disco fue muy bien recibido por buena parte de la crítica especializada de la época. Sobresalen temas como Tres agujas, La rumba del piano, Sable chino y Un rosarino en Budapest.

Madre en años luz (Spinetta Jade)

Se trata del cuarto y último álbum de estudio de Spinetta Jade, que contó con una nueva formación, tras la partida del tecladista Leo Sujatovich, que fue reemplazado por Juan Carlos 'Mono' Fontana. También se sumó el guitarrista Lito Epumer, mientras que César Franov se mantuvo como bajista.

El baterista Pomo Lorenzo solo grabó platillos en un tema, ya que Luis Alberto Spinetta eligió programar secuencias de batería electrónica para todos los temas. Como músicos invitados participan el uruguayo Osvaldo Fattoruso (percusión) y Pedro Aznar (programaciones).

Camafeo, Entonces es como dar amor, Este es el hombre de hielo y Ludmila son las canciones más valoradas por el público spinetteano.

Himno de mi corazón (Los Abuelos de la Nada)

Tercer álbum de estudio de la banda liderada por Miguel Abuelo. Sería el último con la segunda formación, la más emblemática que tuvo el grupo, con Andrés Calamaro (voces, coros, sintetizadores, piano, sampler y secuenciador), Gustavo Bazterrica (voces, coros, guitarra), Cachorro López (voces, coros y bajo), Alfredo Desiata (saxo) y Polo Corbella (batería y caja de ritmos).

Grabado en Ibiza, España, el disco cuenta con Kubero Díaz como guitarrista invitado y Nito Mestre, Mark Liberg, Judith Black, Luciana Díaz, Rubén Villano, Quino Martínez Niebla como coristas en Himno de mi corazón, una de las canciones más emblemáticas de Los Abuelos.

Lunes por la madrugada, Hombre lobo y En la fuente de la Unión son otros de los temas que más se destacan del disco.

Hotel Calamaro (Andrés Calamaro)

Primer disco solista del Salmón, entonces tecladista de Los Abuelos de la nada, que fue producido por Charly García y del que participó una enorme cantidad de músicos como Pablo Guyot (guitarra), Willy Iturri (batería), Alfredo Toth (bajo), Gringui Herrera (guitarra), David Lebón (guitarra), Gustavo Bazterrica (guitarra), Daniel Colombres (batería), Fabiana Cantilo (coros) y otros.

Entre sus canciones sobresalen Fabio Zerpa tiene razón, Otro amor en Avellaneda, Radio actividad radial y No me pidas que no sea un inconsciente. El título del disco es una obvia referencia a Morrison Hotel, de The Doors.

Relax (Virus)

Es el cuarto disco de estudio del grupo de los hermanos Moura. El alejamiento del guitarrista Ricardo Serra le imprime al álbum un sonido más electrónico respecto de los anteriores por el uso de sintetizadores. Serra, sin embargo, aparece en la tapa junto a sus compañeros.

Para este disco grabaron Federico Moura (voz, coros y sintetizador), Julio Moura (guitarra, sintetizador, piano y coros), Marcelo Moura (sintetizadores y coros), Enrique Muggeti (bajo y sintetizador) y Mario Serra (caja de ritmos y pads electrónicos).

Ya sin el aporte de Roberto Jacoby como letrista, las composiciones quedaron a cargo de Federico y Julio Moura. Amor descartable, Me puedo programar y Desesperado secuencia uno son las que más se destacan.

G.I.T. (G.I.T.)

El primer disco de G.I.T se grabó en Ibiza, España, y contó con la producción de Charly García. Hasta ese momento, Alfredo Toth (voz y bajo), Pablo Guyot (guitarra y coros) y Willy Iturri (batería, caja de ritmos y coros) conformaban junto a Fito Páez la backing band de Charly.

Daniel Melingo grabó como saxofonista invitado. La calle es su lugar (Ana), Viento loco y Acaba de nacer son las canciones más conocidas del disco.

Cachetazo al vicio (Los Twist)

Luego del éxito de La dicha en movimiento, la banda liderada por Pipo Cipolatti y Daniel Melingo lanzó su segundo álbum de estudio, grabado en Ibiza, España, y producido por el propio Melingo.

El grupo ya no contaba con el aporte vocal de Fabiana Cantilo, quien decidió lanzarse como solista, aunque Celeste Carballo metió su voz en una de las canciones.

Además de Cipolatti (voz y guitarra) y Melingo (voz y guitarra), grabaron 'Gonzo' Palacios (vientos), Eduardo Cano (bajo) y Rolo Rossini (batería).

Viuda e Hijas de Roque Enroll (Viuda e Hijas de Roque Enroll)

Primer álbum de estudio de la banda integrada por Mavi Díaz (voz), María Gabriela Epumer (guitarra y coros), Claudia Sinesi (bajo y coros) y Claudia Ruffinatti (teclados y coros).

El disco tuvo un éxito enorme particularmente entre el público infantil y adolescente a partir de las canciones Estoy tocando fondo y Bikini a lunares amarillos diminuto justo justo.