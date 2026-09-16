La furiosa reacción de Tamara Báez tras un nuevo escándalo de L-Gante

Frente a graves denuncias penales que acorralan al cumbiero, la expareja del cantante salió a dar a conocer su versión.

La ex novia y madre de la hija del artista reapareciòn en redes.

La influencer y expareja de L-Gante, Tamara Báez , explotó en sus redes sociales para defender enfáticamente al referente de la Cumbia 420 tras su reciente imputación por amenazas coactivas e invasión de domicilio. La famosa y madre de Jamaica , hija que tuvo con Elián Valenzuela -nombre real del cantante-, compartió imágenes del expediente para dejar clara su postura frente a la denuncia judicial.

Sin guardarse nada ante el conflicto vecinal en General Rodríguez, Báez publicó un video de la causa en sus historias y apuntó contra la denunciante al sentenciar: “Usurpadoras y mentirosas” , mostrando así un firme respaldo al padre de su hija Jamaica.

El entorno del músico cerró filas de inmediato y la madre del artista, Claudia Valenzuela, se sumó al descargo al asegurar públicamente que los denunciantes “son gente de mal vivir y que está acostumbrada a hacer esto, usurpar casas y lugares para después venderlos” .

Por su parte, la defensa técnica del cantante salió a cruzar las acusaciones mediante su abogado Luciano Locatelli, quien afirmó que L-Gante “niega fundamentalmente los hechos” y remarcó categóricamente que “no tiene armas, ni drogas, ni ningún tipo de arma incriminante” .

La causa avanza a paso firme en los tribunales mientras la defensa aclaró que el artista no realizará declaraciones presenciales ante la prensa ni la justicia, limitándose únicamente a presentar sus descargos por escrito para acreditar la posesión del inmueble en disputa.

Instagram @tamiiibaez123

Dictaron una restricción perimetral para L-Gante

Tras el avance de las investigaciones e inminentes allanamientos, la fiscal Florencia Toscano dispuso formalmente el cese de hostigamiento y una estricta restricción perimetral contra el líder de la cumbia para garantizar la protección inmediata de la víctima y su entorno.

La contundente medida judicial fue respaldada por un exhaustivo material probatorio, según reveló el periodista Pampa Mónaco al señalar que la fiscal tomó la determinación “en base a que tiene por acreditado los hechos que se denuncian y sumó 68 videos del centro de monitoreo”.

La resolución judicial dictaminó expresamente que “los imputados, Elian Ángel Valenzuela, Elías Jorge Cruceño y Aaron del Médico eviten cualquier tipo de contacto con las víctimas de autos y su familia por interpuesta persona, por medios tecnológicos, es decir, Whatsapp, redes y demás y prohibición de acercamiento a la casa donde viven”.

El expediente penal contempla calificaciones extremadamente graves bajo concurso real por amenazas simples y agravadas por el uso de armas de fuego, encuadre legal que, de acuerdo al análisis periodístico de la causa, podría acarrear una pena de hasta cinco años de prisión.

Esta compleja situación compromete seriamente el futuro del cantante, quien ya cuenta con una condena firme en suspenso por seis hechos de similares características, mientras el tribunal tramita por separado la denuncia sobre la usurpación del inmueble.