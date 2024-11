Diego Leuco se despidió de su histórico programa: "Irse de donde uno fue feliz es..."

Por otro lado, explicó: "A veces uno tiene que tomar decisiones que son difíciles, que generan tristeza, nostalgia. Irse de un lugar donde uno es y fue feliz no es fácil. Con cierta angustia y muchísimo miedo, pero también con la convicción de que es algo que a mí me gusta y me hace feliz". De esta manera, el conductor demostró su temor de cara al futuro.

Diego Leuco Radio Mitre Diego Leuco se fue de Radio Mitre por una decisión personal. Redes sociales

Para finalizar, Leuco remarcó: "A mí me gusta mucho producir y lo vengo haciendo desde desde muy al principio, pero siempre participaba de producciones que tenían que ver con un producto que me tuviese a mí como participante frente a cámara, o de un micrófono". Todo esto no hizo más que confirmar su deseo por tener más tiempo de aire en televisión, como con La Peña de Morfi.