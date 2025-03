Desgarrador: Arturo Puig recordó sus últimos momentos con Selva Alemán y confesó de qué se arrepiente

El reconocido actor abrió su corazón y habló sobre cómo enfrenta el duelo tras la muerte de su compañera y esposa. "La extraño mucho. Me cuesta pensar que no la voy a ver más", expresó.

"Estoy tirando, día a día" , confesó el actor, quien admitió que sigue siendo muy difícil para él hablar de su esposa. " La extraño mucho. Me cuesta pensar que no la voy a ver más" , expresó.

Sin embargo, lo más desgarrador fue el relato de los momentos cotidianos en los que su ausencia se vuelve insoportable. Puig contó que, a seis meses de la muerte de Alemán, hay situaciones simples de la vida diaria que lo golpean con más fuerza. "Me pone triste la vida cotidiana. Tal vez estoy viendo televisión, veo una escena de algún actor y hago así para comentarle algo, pero no se puede", relató con angustia.

selva aleman arturo puig.jpg Arturo Puig reveló el gran arrepentimiento de su vida.

El actor también recordó la profunda conexión que tenía con su esposa. "Éramos muy compañeros y estábamos todo el tiempo juntos", aseguró.

Puig sigue afectado por la repentina partida de Alemán, quien sufrió un infarto tras haber sentido un dolor estomacal que en un principio no parecía grave. A pesar del paso del tiempo, el actor sigue procesando su ausencia y los momentos en los que, por costumbre, intenta compartir algo con ella, le recuerdan que ya no está.

Arturo Puig reveló el mayor arrepentimiento sobre su esposa

El actor relató que su esposa comenzó con un dolor de estómago que, en un principio, no pareció grave. "Llamé al médico, la revisaron y dijeron que estaba todo bien. Quedó como que se había recuperado", recordó.

Sin embargo, poco después, Alemán volvió a sentirse mal. "Me dijo ‘estoy mal, estoy mal’. Llamé a la ambulancia y cuando llegaron, el médico me dijo que era un infarto", contó Puig.

Selva Alemán Selva Alemán murió en septiembre de 2024.

Fue en ese momento cuando, en medio de la desesperación, no pensó en una decisión que, según él, pudo haber cambiado todo. "No me di cuenta de decir que la lleven al ICBA (Instituto Cardiovascular de Buenos Aires), que está ahí nomás", lamentó.

El actor reconoció que aún le cuesta procesar lo ocurrido y que sigue afectado por la pérdida de su esposa, con quien compartió más de 40 años de amor y compañerismo.