Desde Uruguay, Laurita Fernández aprovechó la Golden Hour con una microbikini que sorprende en el verano

Nuevamente marcó tendencia con su look desde Punta del Este.

Además, le sumó a su look un sombrero de mimbre y un pareo con el mismo estampado de su traje de baño.

“Una golden hour que dio para todo”, escribió Laurita Fernández en la publicación. La actriz se encuentra viviendo un gran presente laboral. Próximamente se sumará a los ensayos con el objetivo de estrenar la obra teatral “Legalmente Rubia”. Protagonizará al icónico personaje de Elle Woods. Sus fans no sólo dejaron miles de "me gusta" en la publicación, sino que también realizaron numerosos comentarios elogiando su look y la felicitaron por haber conseguido ese papel.

Jimena Barón aprovechó el sol, posó de espaldas y causó furor con su microbikini

Jimena Barón lució una microbikini con la que sorprendió a sus seguidores. La artista se mostró recostada boca arriba y también de espaldas con un look veraniego que incluyó un traje de baño que se encuentra entre las tendencias de la temporada. En sus redes sociales compartió este momento de relajación en Quequén, luego de un descanso que se tomó con su pareja Matías Palleiro en Buzios, Brasil.

La autora de “La Tonta” compartió en su perfil de Instagram cómo está viviendo los primeros días del 2024. Su look contó con un conjunto ideal para tomar sol, se trató de una combinación de dos piezas con un corpiño negro con molde triangular y una bombacha estilo tanga color rojo con tiras negras. Además, le sumó unos anteojos de sol, un accesorio que suele utilizar para sus producciones.

Relajada bajo el sol, la actriz posó boca abajo luciendo su outfit veraniego y sorprendió a sus más de 6 millones de seguidores. Su posteo alcanzó más de 83 mil “me gusta” en pocos minutos y una buena cantidad de comentarios por parte de sus fans, quienes elogiaron sus fotos.