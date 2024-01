Jimena Barón recibió el 2024 desde la playa y con una microbikini combinada

Jimena Baron microbikini Instagram

En el pie de foto, Jimena Barón aprovechó para compartir una reflexión personal con motivo del Año Nuevo. “Este año nuevo me costó pedir deseos porque tengo todo. Solo pedí seguir con salud para disfrutarlo muchos muchos años más. Que tengan todos un hermoso comienzo de año y ojalá pronto les pegue el viejazo de valorar la tranquilidad y la simpleza como me pasó a mí”, escribió, compartiendo su gratitud y deseos con sus seguidores. Esta publicación, que también incluyó fotos de su familia, sumó miles de "me gusta" y cientos de comentarios por parte de sus seguidores, quienes elogiaron sus palabras y su look.

Romina Malaspina combinó una microbikini total white con un look nocturno

Romina Malaspina, desde el corazón de la Antártida, sorprendió con una microbikini off white. La modelo demostró una vez más su pasión por la moda, incluso en lugares tan remotos como este. Conocida por su espíritu aventurero, se encuentra disfrutando de un crucero por las heladas aguas antárticas. Mientras comparte imágenes de sus expediciones y paisajes antárticos, aprovecha para dejar en claro que sigue atenta las tendencias de moda.

En una reciente publicación que compartió en su cuenta de Instagram, se la pudo ver en su camarote al lado de un árbol de Navidad. La modelo, llamó la atención con un elegante traje de baño en color blanco. El diseño destaca por su top triangular y tiras entrecruzadas sobre el abdomen. Este conjunto refleja su gusto por la moda su habilidad para combinar su look con las tendencias del momento, incluso en la Antártida.

Romina Malaspina complementó su look con un maquillaje que incluyeron ojos resaltados con sombras oscuras en estilo smokey eyes, máscara de pestañas negra y delineador a juego. Añadió un toque de rubor rosado y un labial rosa mate. Una vez más, la presentadora y DJ demuestra su fanatismo por las microbikinis, combinándolas con looks nocturnos y en lugares en donde uno no se imagina que pudieran usarse. Sus seguidores dejaron miles de "me gusta" y cientos de comentarios elogiando su outfit y remarcando su audacia.

