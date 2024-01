Laurita Fernández apostó por la moda de verano y se lució una microbikini estampada

Para complementar su look, agregó un pareo transparente con el mismo diseño, un par de lentes de sol negros y un peinado de cola de caballo bien tirante, demostrando su habilidad para estar a tono con la moda.

En otra imagen de su perfil de Instagram, Laurita Fernández añadió a su look un sombrero de mimbre marrón con un lazo negro y moño, junto con un pantalón tejido negro que complementaba perfectamente su microbikini. Junto a la publicación, escribió: “Cuando tu amiga te incentiva mientras vos estás encastrada en la arena”, mostrando su sentido del humor. La publicación no tardó en acumular una gran cantidad de “me gusta” y comentarios positivos, reafirmando el cariño y la admiración que sus seguidores sienten por ella, tanto por su talento como por su sentido de la moda.

Morena Beltrán despidió el 2023 con una microbikini amarilla estampada ideal para el verano

Morena Beltrán compartió en Instagram una foto en la que luce una microbikini amarilla estampada. La periodista captó la atención de sus seguidores con un look veraniego que marcó tendencia. La joven comunicadora se encuentra en medio de una oleada de rumores sobre un posible romance con el jugador de Boca, Lucas Blondel. Pese a eso, disfrutó de un día de playa y decidió compartirlo con sus fans a través de sus historias mostrando su elección de traje de baño para la ocasión.

En la imagen, la periodista aparece disfrutando de la playa con un mate en mano, vistiendo un traje de baño de dos piezas en un alegre tono amarillo con estampados de flores. El diseño del conjunto incluye un corpiño de corte triangular con breteles finos que se atan alrededor del cuello, combinando estilo y comodidad.

La bombacha colaless, de diseño diminuto, se ajusta con tiras a los costados, complementando el look playero. Además, la influencer optó por un estilo natural y relajado, luciendo su pelo recogido en una cola de caballo.

La publicación de Morena Beltrán en Instagram no pasó desapercibida para sus miles de seguidores, quienes rápidamente llenaron la publicación de "me gusta" y comentarios en donde elogiaron su look. Esta interacción demuestra no solo el cariño y el apoyo que recibe de sus fans, sino también su influencia como una figura pública en las redes sociales.