Esta producción norteamericana es ideal para no parar de reír. Sinopsis, tráiler y reparto.

De qué trata Master of None, una serie corta de Netflix a pura comedia.

Netflix propone todo tipo de entretenimiento en su plataforma. Entre las más destacadas se encuentran las clásicas sitcom, como es el caso de Master of None, una serie de comedia que no todos conocen y que está llamando la atención de los suscriptores.