Horóscopo de hoy, jueves 9 de julio

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate qué depara tu signo para este jueves.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este jueves 9 de julio de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

(21 de marzo al 20 de abril)

La sinceridad te ayuda a arreglar diferencias y fortalecer vínculos. Evitá sobrecargarte de actividades y poné tu energía en lo que importa. En plata, una oportunidad inesperada puede mejorar tu panorama.

(21 de abril al 21 de mayo)

La estabilidad manda en el amor y te da confianza para proyectos compartidos. Cuidá tu alimentación para mantener la energía. En finanzas, revisá gastos y pensá en inversiones a futuro Tauro.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

La comunicación abre puertas y aclara lo pendiente. Buscá momentos de relax para bajar el estrés. En economía, actuá con cautela antes de compras grandes.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Buen día para estar con la familia y recargar pilas con descanso. Tu constancia y compromiso empiezan a dar frutos en el trabajo. En plata, pueden aparecer ingresos inesperados.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

El entusiasmo y la complicidad marcan el amor. La vitalidad te acompaña y la creatividad te salva en el trabajo. En finanzas, administrá con prudencia para no desbalancearte en este feriado.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

El diálogo fortalece vínculos y te ayuda a avanzar en proyectos este jueves. Evitá el agotamiento físico y mental. En plata, el orden financiero te da estabilidad.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

El equilibrio emocional te regala calma y buena vibra este jueves. El descanso será clave para mantenerte bien. En economía, un gasto inesperado te obliga a reorganizar cuentas.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Las emociones te llevan a charlas importantes y a retomar hábitos saludables. El esfuerzo será reconocido en el trabajo. En finanzas, analizá bien las oportunidades antes de lanzarte.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

El amor se renueva si salís de la rutina. La actividad física te da bienestar y energía. En cuanto a tu bolsillo, evitá decisiones apuradas que te compliquen.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

La estabilidad sentimental fortalece proyectos compartidos. La disciplina abre puertas en el trabajo. En finanzas, es un buen día para ordenar tus cuentas.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

La comunicación fluida mejora tus relaciones y tus ideas tienen buena recepción. Equilibrá obligaciones con tiempo libre. En cuando al dinero, llegan noticias alentadoras de un proyecto personal.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

La sensibilidad te conecta con vínculos importantes y te da confianza para avanzar. Respetá tus tiempos de descanso. En economía, la prudencia mantiene el equilibrio.