De qué se trata Para toda la vida, el melodrama ideal para románticos que es lo más visto en Netflix

Esta cinta de 1 hora y 33 minutos de duración está dirigida por Marc Meyers y el guión está a cargo de Todd Rosenberg. Se estrenó en diciembre de 2020 en cines y ahora se sumó ahora al catálogo de la plataforma de streaming posicionándose muy rápido en el top de las más vistas por los suscriptores.

La sinopsis de Para toda la vida indica: "Tras conocerse en un bar, Jenn Carter (Jessica Rothe) y Solomon Chau (Harry Shum Jr.) se enamoran perdidamente. Ilusionados por su maravilloso romance, ambos comienzan a planear su boda con gran expectativa. Sin embargo, sus planes se ven truncados cuando a Solomon le detectan un cáncer de hígado terminal. Pero, pese a que el joven ahora cuenta con un tiempo limitado, ambos luchan por llevar a cabo la boda de sus sueños en Toronto y poder pasar los últimos días de su vida juntos".

All My Life - Official Trailer [HD]