Danny Ocean en el lanzamiento de Reflexa: "Hacer música es desnudarse por completo"

El artista que saltó al éxito en 2017 con Me rehúso, la canción de amor atrapada entre fronteras, que sirvió de soundtrack de la diáspora venezolana, presenta un nuevo álbum de estudio en el que aborda a su reflejo de forma introspectiva, a la vez que propone una nueva gama de sonidos EDM que lo despegan del dancehall caribeño que lo caracteriza.

En un mano a mano con C5N música , el artista venezolano Danny Ocean , creador de éxitos como Me Rehúso, Dembow y Fuera del mercado, reveló los matices de su proceso creativo y su visión del mundo a través de su reflejo. Reflexa, su nueva producción discográfica está compuesta por 12 temas, que abordan aristas como el amor, la identidad y el crecimiento personal. Con pistas como La noche, Ley Universal y Cero Condiciones invita a los oyentes a una búsqueda del conocimiento propio, explorando la ambiguedad en la escencia que nos devuelve el espejo. A la vez el tracklist toma sonidos del pop electrónico fusiandos con reggaetón y beats con aroma a playa.

- Estoy muy feliz por eso. Muy feliz, por el proceso, por cómo quedó todo. Así que contento, es sin duda muy intrapersonal. Hay muchas canciones que tienen un mensaje y un propósito atrás.

- ¿Cómo es un amor orgánico sin promo?

- Un amor real, un amor og (original)

- ¿Le dedicaste el disco a algún amor?



- No, no, no. Yo creo que este disco está más dedicado para mí, creo. Refleja bien eso de la palabra reflexión, de la ambigüedad de la palabra. El hecho de poder reflejarse en el espejo y la reflexión como persona, porque el único que nos puede medir aquí es el espejo. Así que es un disco para mí, muy personal.

- ¿Cómo haces para enfrentarte a veces a la hoja en blanco? Además inspirándote en ti mismo, donde tienes que luchar o encontrarte con tu reflejo, con las cosas lindas y con las cosas no tan lindas que tiene uno cuando se ve en el espejo.

- Mira, yo creo que todos conectamos todo como persona. Pasamos por cosas, por luchas, que al final son las cosas que nos unen y tal vez no lo hablamos entre nosotros, pero lo pensamos todos. Entonces, cuando te digo que tenga sentido, es que sean cosas que realmente tengan sentido a lo que estamos haciendo. Hacer música es desnudarse por completo, para mí no es sencillamente ir. Hay que tener un propósito y que estemos todos alineados.

- Me rehúso es la canción en español más escuchada de los últimos 10 años. ¿Cómo fue para ti ser parte del soundtrack de la diáspora venezolana?

- Yo creo que que los venezolanos hayan tomado Me rehúso así es para mí simplemente un honor. Yo solamente estaba describiendo una situación que yo viví y al final te das cuenta que todos estábamos pasando por eso. Da dolor, porque es una situación de dolor, en verdad, tener que dejar a una persona por necesidad y no por elección. Pero hoy agradezco, porque gracias a esa canción estamos donde estamos ahora. Gracias a ese tema estoy haciendo Reflexa.

- Vamos a hacer un juego. Yo te voy a decir tres escenarios y vos me decís "a que cosas te rehúsas". ¿A qué te rehúsas en la vida cotidiana?

- Me rehúso a ser mediocre.

- ¿A lavar los platos?



- No, yo lavo los platos. No cocino, pero lavo los platos.

- ¿A qué te rehusas en el amor?

- Me rehúso a tener que dejar a alguien atrás.

- ¿A qué te rehusas en lo profesional?

- Me rehúso a dejar de vivir la vida que quiero.

- ¿Artista argentino con el que no hayas colaborado y te gustaría?



- Bizarrap. Te he mandado señales por todas partes.



- ¿El fernet como lo tomas?



- 60/40. Tranqui. A lo Danny.