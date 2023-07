Daniela de Gran Hermano explotó contra Telefe: "Nosotros no vemos..."

Poggio comenzó diciendo: "Empezaron a donar plata", mientras que Daniela advirtió: "Mica, gracias por los 10 dólares". Pero luego recalculando, la morocha cuestionó: "¿Alguien está contando las donaciones que tuvimos? Es un montón de plata y nosotros no la vemos". Por su parte, La Tora agregó: "Nosotros no sabemos dónde llega la plata".

Luego, la ortiunda de Moreno señaló: "La plata está en el chat, ¿cómo se saca? Vos que sos streamer Nacho, ¿cómo se saca la plata del chat?. "Eso va a una cuenta bancaria. No sé qué cuenta bancaria estará asociada", indicó el subcampeón del reality. "Bueno, no donen más plata entonces", afirmó Daniela.

En medio de los rumores de embarazo, Daniela Celis respondió si está esperando a su primer hijo

Una de las parejas más icónicas de la edición de Gran Hermano 2022 fue la de Daniela y Thiago, hoy continúan juntos y saltó un rumor que tiene que ver con un embarazo. Aseguraban que sellaron su relación de amor con la llegada de un niño. ¿Qué dijeron los protagonistas?

“Había rumor de embarazo de Daniela y entonces le pregunté, porque me preguntaban por todos lados, y me dijo que no. Es la misma gente, para mí son los fans, es un grupito que me separa todo el tiempo, ahora me embarazaron”, expresó Ángel de Brito en LAM.

Fue entonces que reveló la conversación que tuvo con Pestañelas: “Me dijo ‘te prometo que vas a ser el primero en saberlo’”. “Tengo ganas de ser madre joven”, también le dijo al conductor.

Esto indica que, a pesar de no estar confirmado, tienen en sus planes ser padres en el corto plazo. Se conocieron en el reality, continuaron sin etiquetas y ahora formalizaron con el fin de convertirse en una familia.