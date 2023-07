Coti Romero de Gran Hermano estaría en pareja con un famoso influencer: de quién se trata

Los rumores comenzaron cuando fue consultada si había besado a alguien en Bresh y respondió con una risa nerviosa , mientras que a la par, fue vista al lado del joven conocido. Pero eso no fue todo, todo se potenció cuando l os dos compartieron fotos en sus Instagram en donde se los ve jugando al bowling.

coti romero

Por su parte, él le tomó una foto a ella de espaldas a punto de lanzar la bola, mientras que ella compartió una imagen donde se puede ver su puntaje en una famosa casa de juegos llamada Paloko.

Cabe señalar que Alexis Quiroga reconoció que hicieron una promesa antes de su ruptura y que la cumplirá, a pesar de todo. En ese sentido, aseguró que tenían planeado “ir a caminar a hacia una virgen” a fin de año, como pareja. Pero una vez finalizada la relación, decidió mantener el plan e ir con Coti peregrinando a Luján.

"Coti me había invitado y yo le había dado mi palabra. Si ella está con otra persona a fin de año de la mano, a mí me parte el alma, pero yo la caminata con ella la voy a hacer”, aseguró Alexis en su canal de streaming.

Coti Romero encendió las alarmas por un problema de salud tras la separación de Alexis Quiroga

La modelo Constanza "Coti" Romero, exparticipante de Gran Hermano 2022, visitó el programa LAM y conversó con Ángel De Brito sobre su separación de Alexis "Conejo" Quiroga, revelando problemas de salud que generaron preocupación.

En diálogo con LAM, Coti comenzó por confesar por qué se separó del Conejo: "No fue algo puntual pero fueron problemas innecesarios que veníamos teniendo. Ninguno de los dos estábamos acostumbrados a todo esto". De esta manera, empezó por contar detalles de la situación que tantos rumores generó en redes sociales.

Luego, reveló los problemas que tuvo que atravesar: "Me di cuenta que tenía que tratarme, hacer terapia, es muy importante la salud mental". Esto encendió las alarmas de todos los fanáticos de Gran Hermano, ya que era un tema desconocido por el público.

Para finalizar, habló sobre un aspecto físico que generó incluso más preocupación: "Perdí como 7 kilos, pasé un momento re difícil, ahora me valoro mucho más y me volví a encontrar de nuevo". Así, aprovechó para enviar un mensaje a los televidentes en medio de un aspecto que es muy sensible.