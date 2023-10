Daniela Celis, preocupada por su embarazo: "Es horrible..."

En diálogo con el programa Cortá por Lozano, Daniela Celis fue consultada por su situación y aseguró: "Cambia todo, todo. Cuando a mí me dijeron que mi embarazo era riesgoso, mi cabeza hizo click y dije 'bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Quiero hacer todo bien'. Hoy en día, si tengo que pedir un deseo o mirar una estrella, pido porque estén bien ellos ". Así, dejó en claro que no se siente segura con la situación.

Al respecto de esta difícil situación, la ex Gran Hermano agregó: "Es como que te cambia la mente y no te importa lo que te digan los demás, ni las cosas secundarias. Es horrible lo que voy a decir pero ya no te importan las cosas que antes te importaban. Te importa solamente la salud de tus hijos, que estén bien ellos". Con estas palabras, demostró todo el amor que siente por sus bebés a pesar de que aún no nacieron.

Para finalizar, hizo referencia al género de sus hijos: "Pueden ser dos nenas o dos nenes. Yo siento que son nenas, soñé que son dos nenas". De esta manera, afirmó sentirse muy segura con su respuesta, por lo que Thiago Medina se convertiría en padre de dos niñas en el caso que la exparticipante esté en lo correcto.