Daniela Celis confirmó el sexo de sus bebés y eligió a dos ex Gran Hermano como padrinos

Pero esto no fue lo único, sino que incluso revelaron que las pequeñas llevarán los nombres de Laia y Aimé, según lo mostrado en globos personalizados. Y las emociones no frenaron en esto, sino que luego se dirigieron al momento de elegir a sus padrinos y madrinas.

Daniela Celis y Thiago Medina Daniela Celis y Thiago Medina sorprendieron a todos sus seguidores. Redes sociales

El evento incluyó un momento especial en el que Julieta Poggio y Mara Celis, hermana de Daniela, recibieron cajas que contenían un cartel que decía que, si lo abrían, no había vuelta atrás. Dentro de las mismas encontraron una nota que les anunciaba que habían sido seleccionadas como madrinas de las bebés, lo que generó lágrimas de emoción.

Por el lado de los padrinos, los elegidos para las niñas son Nacho Castañares y Sebastián Celis, hermano de la ex Gran Hermano 2022. Según la propia Daniela: "Las madrinas fueron las únicas dos personas que me habían pedido ocupar ese rol, pero para los varones fue una sorpresa, no tenían ni idea hasta ese momento".

Luego, en redes sociales, Celis expresó su felicidad por cómo salió el evento y resaltó que, sin importar si serían niños o niñas, les darían todo el amor del mundo a sus bebés. La pareja compartió su alegría y emoción por esta nueva etapa de sus vidas.