Kylian Mbappé despidió a Didier Deschamps: "Debimos ofrecerte un final mejor, pero hemos fallado" Previo al duelo por el tercer puesto ante Inglaterra, el delantero le dedicó un posteo al entrenador, que este sábado dirigirá el último partido con Les Blues. En su ciclo de 14 años obtuvo el Mundial de Rusia en 2018 y la UEFA Nations League de 2021. Por Agregar C5N en









"Te deseo lo mejor en tu nueva aventura", señaló el delantero.

El delantero Kylian Mbappé publicó un posteo en sus redes sociales para despedir al entrenador de la selección francesa, Didier Deschamps, que este sábado, ante Inglaterra y por el tercer puesto del Mundial 2026, dirigirá el último partido frente al combinado europeo. "Debimos ofrecerte un final mejor, pero hemos fallado", lamentó el futbolista, previo a desearle un "lo mejor en tu nueva aventura".

"Hoy es tu última danza. Tú que nos has dado tanto. Debimos ofrecerte un final mejor, pero hemos fallado. Poner palabras a lo que has aportado durante 14 años es muy difícil, tanto has sido un actor mayor del renacimiento de este equipo. La gente no siempre ha sabido apreciar tu grandeza, pero el tiempo y la historia se encargarán de ello", señaló en un primer momento Kylian en una publicación acompañada por una imagen junto al DT.

A posterior, le agradeció "por haberme dado la oportunidad y la ocasión de representar a mi país en el escenario más grande durante tantos años".

Aujourd’hui est ta dernière danse.



Toi qui nous as tant donné.

Nous aurions dû t’offrir une meilleure fin, mais nous avons échoué.

Mettre des mots sur ce que tu as apporté pendant 14 ans est très difficile, tant tu as été un acteur majeur du renouveau de cette équipe. Les gens… pic.twitter.com/uGQIWqodgv — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 18, 2026 "Me siento privilegiado de haber podido estar al lado de una de las más grandes leyendas de nuestro país, y solo guardo excelentes recuerdos de todo lo que hemos vivido y logrado juntos. Te deseo lo mejor en tu nueva aventura, y gracias de nuevo por todo lo que has aportado a esta camiseta que tanto significa para nosotros", completó Mbappe, quien junto a Deschamps obtuvo el Mundial de Rusia de 2018 y la UEFA Nations League de 2021.

Zinedine Zidane es el elegido por Francia para reemplazar a Didier Deschamps Más allá que se sabía que Didier Deschamps iba a dejar su cargo en Francia una vez que finalizara el Mundial 2026, ahora con su eliminación en las semifinales la Federación gala intenta apurar la firma del contrato con su reemplazante: Zinedine Zidane.