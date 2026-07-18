Kylian Mbappé despidió a Didier Deschamps: "Debimos ofrecerte un final mejor, pero hemos fallado"

El delantero Kylian Mbappé publicó un posteo en sus redes sociales para despedir al entrenador de la selección francesa, Didier Deschamps, que este sábado, ante Inglaterra y por el tercer puesto del Mundial 2026, dirigirá el último partido frente al combinado europeo. "Debimos ofrecerte un final mejor, pero hemos fallado", lamentó el futbolista, previo a desearle un "lo mejor en tu nueva aventura".
"Hoy es tu última danza. Tú que nos has dado tanto. Debimos ofrecerte un final mejor, pero hemos fallado. Poner palabras a lo que has aportado durante 14 años es muy difícil, tanto has sido un actor mayor del renacimiento de este equipo. La gente no siempre ha sabido apreciar tu grandeza, pero el tiempo y la historia se encargarán de ello", señaló en un primer momento Kylian en una publicación acompañada por una imagen junto al DT.
A posterior, le agradeció "por haberme dado la oportunidad y la ocasión de representar a mi país en el escenario más grande durante tantos años".
"Me siento privilegiado de haber podido estar al lado de una de las más grandes leyendas de nuestro país, y solo guardo excelentes recuerdos de todo lo que hemos vivido y logrado juntos. Te deseo lo mejor en tu nueva aventura, y gracias de nuevo por todo lo que has aportado a esta camiseta que tanto significa para nosotros", completó Mbappe, quien junto a Deschamps obtuvo el Mundial de Rusia de 2018 y la UEFA Nations League de 2021.
Zinedine Zidane es el elegido por Francia para reemplazar a Didier Deschamps
Más allá que se sabía que Didier Deschamps iba a dejar su cargo en Francia una vez que finalizara el Mundial 2026, ahora con su eliminación en las semifinales la Federación gala intenta apurar la firma del contrato con su reemplazante: Zinedine Zidane.
De esta manera, llegará a su fin un ciclo luego de 14 años donde supo construir una de las etapas más exitosas de la historia del conjunto galo, convirtiéndose en el entrenador con mayor tiempo al frente del combinado nacional.
Zidane sería el reemplazante de Deschamps en la Selección francesa.
Durante este periodo, Deschamps se consagró campeón en el Mundial de Rusia 2018 y la Liga de Naciones de la UEFA 2021, además se quedó con el subcampeonato en la Eurocopa 2016 y del Mundial de Qatar 2022, título obtenido por la Selección argentina.
El periodista especializado en el mercado de pases europeo, Fabrizio Romano, lanzó en las últimas horas la noticia que desvió el foco de la eliminación de los franceses a mano de España en semis. “La Federación Francesa planea firmar todos los documentos formales con Zinedine Zidane después del final de la Copa del Mundo”, lanzó.