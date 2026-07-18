España no pudo entrenarse: la tormenta suspendió la última práctica antes de la final contra Argentina

La práctica se demoró 30 minutos, pero después no lograron garantizar las condiciones para llevarla adelante. Los futbolistas se vieron obligados a realizar otro tipo de trabajos bajo techo.

El último entrenamiento de España de cara a la final vs. Argentina fue suspendido de urgencia por las intensas condiciones climáticas en los Estados Unidos. De esta manera, los futbolistas debieron finalizar sus tareas bajo techo.

"Todos a cubierto. Que los medios vuelvan a ponerse a refugio" , anunciaban de forma urgente los trabajadores de la FIFA cuando los periodistas arribaban al césped donde la selección de España debía comenzar su entrenamiento.

El motivo de la abrupta orden fue una estricta alerta por tormenta eléctrica, un escenario que el conjunto europeo ya había experimentado previamente durante su estadía en Chattanooga. Bajo el protocolo de seguridad estadounidense, cualquier actividad al aire libre debe detenerse y esperar un mínimo de treinta minutos antes de su reanudación, lo que obligó a postergar inicialmente la última sesión del equipo en las instalaciones del Melanie Lane Training Ground en Nueva Jersey.

Sin embargo, las condiciones no mejoraron con el correr de los minutos. Media hora después del aplazamiento inicial, y ante la persistencia de los rayos, el entrenamiento entró en un riesgo inminente de cancelación. Aunque la FIFA barajó una breve ventana de tiempo hacia el mediodía para que los futbolistas ingresar al campo de juego, finalmente se decretó la suspensión oficial de la sesión.

"El entrenamiento de la selección española sobre los campos de las instalaciones de Melanie Lane Training Ground de New Jersey se ha suspendido siguiendo el Protocolo de seguridad sobre tormentas de Estados Unidos. Los jugadores están tenido una sesión de activación en las instalaciones interiores".

¿Está en riesgo la final del Mundial 2026? Alerta en Nueva Jersey por grandes bloques de humo

A días de la final del Mundial 2026 que disputarán España y la Selección argentina, el cielo de Nueva York y Nueva Jersey encendió las alarmas por la calidad del aire en la región donde se jugará el partido debido a la invasión de un bloque de humo denso proveniente de los incendios forestales que azotan Canadá y el estado de Minnesota.

La ciudad atraviesa uno de los peores episodios de contaminación del aire de los últimos años. El humo generado por estos focos se desplazó durante los últimos días hacia el noreste de Estados Unidos, provocando una importante degradación de la calidad del aire en varias ciudades, entre ellas Nueva Jersey, sede de la final del Mundial.

Las estaciones de monitoreo ambiental calificaron este jueves la calidad del aire en Nueva Jersey como "insalubre para grupos sensibles", una categoría que implica riesgos para niños y adultos mayores.

REUTERS/Eduardo Muñoz.

Por este motivo, las autoridades locales recomendaron reducir las actividades al aire libre debido a los elevados niveles de contaminación. "Las zonas donde el humo es más denso pueden provocar problemas respiratorios. Por lo tanto, aquellas personas que sean un poco más sensibles o que padezcan problemas respiratorios quizá deban ‌permanecer en el interior el mayor tiempo posible", declaró a Reuters en una entrevista el meteorólogo Alex DaSilva, de AccuWeather.

La situación genera preocupación de cara a la final del Mundial entre Argentina y España, que se disputará este domingo en un estadio a cielo abierto, sin techo, en Nueva Jersey. Hasta el momento no se informó ninguna modificación en la organización del evento deportivo, aunque las condiciones ambientales continúan siendo monitoreadas de forma permanente.

En Canadá, las autoridades de Ontario pidieron ayuda al gobierno federal, sobre todo apoyo aéreo para evacuar comunidades remotas afectadas. Los incendios forestales en el país arrasaron 1,9 millones de hectáreas lo que va del año, menos que en 2023, año récord, y que en 2025, de acuerdo con las últimas estadísticas oficiales.