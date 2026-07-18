Más visitantes que nunca, pero con el corazón en Argentina: cómo es vivir en España a horas de la final del Mundial 2026

Barcelona, Madrid y Málaga son solo algunas ciudades en las que la resistencia argentina comienza a agruparse de cara al apasionante choque en Nueva Jersey. Fernet y asado como consigna principal, más la mezcla de sentimientos de extrañar y de emocionarse soñando con un nuevo título de la Selección.

Este domingo se juega la final del Mundial 2026 entre Argentina y España y si bien en nuestro país hay más de 47 millones de corazones que esperan por el partido, cruzando el océano Atlántico también hay sangre celeste y blanca bancando a la distancia.

Los destinos hicieron que se animaran a comenzar una vida en el Viejo Continente, pero cada cuatro años con el Mundial, los invade cierto dejo de nostalgia de querer estar con los suyos porque el fútbol en Argentina se vive como en ningún otro país.

En medio de la fiebre mundialista las calles españolas están impregnadas de rojo y amarillo, pero hay rinconcitos que tienen celeste y blanco. Ahí se forma la resistencia, ahí se construye el fuerte de aquellos que sufrirán a la distancia junto a todos los que están en Argentina.

Martín Ferraro es el presidente de la institución que se fundó en 2019, cuando tres de los integrantes comenzaron a juntarse a ver los partidos de Vélez del otro lado del Atlántico y tomaron la decisión de hacerla crecer. En la actualidad fueron oficializados como club y también realizan actividades sociales y otros deportes, aunque se enfocan principalmente en el fútbol.

Sobre la previa, Martín contó que " se vive con mucha ansiedad, con mucho nerviosismo y con felicidad por cómo se hicieron las cosas hasta llegar acá , pero más que nada con mucha expectativa y con muchísimas ganas de ganar y de festejar".

"En lo personal tomé la decisión de venir a vivir a España hace aproximadamente 4 años, después de la pandemia en donde la había tramitado la ciudadanía italiana. Tenía la posibilidad por mi familia y siempre tuve las ganas de tener una experiencia internacional para hacer crecer mi carrera profesional. El plan es volver en algún futuro", contó sobre los motivos que lo llevaron a vivir en Barcelona.

Es cierto que todos coinciden en algún punto y es en el hecho de que nadie vive el fútbol como en Argentina. Y por más que se demuestre así en las redes, los españoles están lejos de igualar la manija. "Los españoles lo viven bastante más tranquilo que lo que vivimos nosotros y mucho más acá en Cataluña en donde quizás tienen un conflicto ideológico y político con con lo que es España de por sí y que quieren muchísimo a Messi. Obviamente que que la mayoría quiere que gane España, pero no se siente quizás ese fervor que que que sí transmitimos nosotros", describió Ferraro.

A pesar de estar lejos, Barcelona es uno de los spots mundiales en los que la comunidad argentina es muy grande, por lo que ser argentino no se siente tan ajeno.

"Obviamente que se extraña, no es lo mismo que estar allá con los amigos y con la familia, pero bueno, hay un grupo de argentinos muy muy grande con los que se hacen muchísimas actividades y muchas juntadas. Tengo mis grupos de amigos son todos argentinos con los cuales me junto a ver el partido, no solamente de la peña, sino también a amigos que que tengo acá, así que nos juntamos a hacer asado y a tomar fernet. Las costumbres que nosotros no queremos dejar de lado, las seguimos repitiendo acá, por suerte no las dejamos, así que quizás no se siente tanto, al haber tanto argentino, el hecho de estar como como visitante", analizó.

Algo que quedó claro es que los españoles no siguen cábalas ni se atan al destino. En Argentina somos todo lo contrario: desde usar la misma camiseta, ropa interior y hasta respetar los detalles más insólitos que se puedan imaginar. Los integrantes de la Peña Velezana obviamente no escapan a la sangre albiceleste.

"Repetir lugar, repetir gente, no permitir gente que que venga de afuera, es el grupo cerrado, ja. Puntualmente ahora lo miramos todo con la de Argentina, con la misma camiseta, y en el mismo lugar, sentados en el mismo lado. Para la final no nos juntamos esta vez como peña de por sí porque bueno, son eventos muy importantes en donde mucha gente prioriza o prefiere verlos en grupos un poco más cerrados, pero sí se vive con muchas cábalas", comentó Martín.

Vivir en Madrid, juntarse con amigas y festejar por videollamada

Natasha tomó la decisión de irse a vivir a España hace varios años atrás y ya es el segundo Mundial que transita del otro lado del océano. En diálogo con C5N, contó que, pese al nerviosismo y la ansiedad, "estar lejos en este momento es como que reaviva la llama del argentino, ves gente por la calle con camiseta Argentina y con una simple mirada le decís: 'Estamos juntos en esto". Es difícil también estar lejos y ver que se junta tu familia, tus amigos de toda la vida y que la gente sale a festejar...".

"Hay mucha gente que decidió viajar a Argentina después del partido con Inglaterra, pero yo puntualmente es el segundo Mundial que estoy acá y por cuestiones de cábala no voy a irme", comentó, a la vez que agregó que "acá se vive a nuestra manera también: un fernet, unas empanadas, una picada y los abrazos de gol que no vienen faltando por suerte", detalló sobre cómo se viven los partidos en España, sumando que, al igual que en Argentina, los rituales de oración no faltan. Y si bien reconoce que en estos días en particular se extrañan más, llamarse con sus amigas para festejar las victorias es una obligación y una caricia al alma.

Las calles de Madrid hablan de una locura difícil de entender, ya que ella, que vive hace varios años allá, asegura que el Mundial es "un evento más" en la vida de los españoles: "En el trabajo nos dicen que estamos locos, que no entienden como nos ponemos así por el fútbol, que no estamos bien de la cabeza".

Para ella y su grupo, el trabajo de la Selección ya está hecho. Paso a paso durante estos partidos, con sufrimiento pero con mucho corazón, Nati cree que "no se puede pedir mucho mas, ni el mejor guionista de la historia del cine podría escrito otro final de Messi con Argentina".

Un poquito del Monumental en Málaga: la filial de River

Andrés es como Messi: nunca adoptó el acento español a pesar de vivir hace varios años ya en España. Enfermo de River, logró juntar otros como él y juntos formaron la filial en Málaga. Y para el domingo, como ocurrió durante toda la Copa del Mundo, ya tienen todo listo: "El domingo arrancamos a la 1 del mediodía con asado, así que arrancamos la previa ahí ya hasta el partido y bueno, esperemos estar hasta tarde, que si estamos hasta tarde va a ser una buena noticia. Esperamos más de 300 personas, el el fin de semana pasado fuimos casi 200, 250 por ahí".

La banda de River viendo el partido vs. Inglaterra

Y la idea es que todo sea lo más argentino posible: "A pesar de que vamos a estar meta bombo cantando como si estuviéramos en la cancha, se vive un ambiente familiar también. Contra Inglaterra habían algunos españoles el otro día, la gran mayoría no nos quería aunque digan que sí, ja".

"Toda la prensa está volcada para España, lógicamente. Saben que tenemos al gran Messi ahí, que con Messi se levante afilado, están al horno. Sabemos que va a ser un día complicado, pero Yamal no le puede ni atar los cordones así que si jugamos con huevo como todo este tiempo, lo ganamos", analizó sobre el partido que se vendrá este domingo desde las 16.

Andrés en los festejos de Argentina junto a un Veterano de Malvinas

Andrés llegó a España como hijo de la crisis de 2001, donde cientos de miles de argentinos emigraron con el objetivo de buscar un futuro mejor. Con dos hijas españolas, no hay dudas para Andrés, la sangre tira y la única opción viable para este domingo es que gane Argentina.

"Acá estamos, peleándola. Tenemos amigos y familia, pero a mí me falta River. Por suerte está la filial que vemos todos los partidos cuando juega River y también la Selección. Hacemos eventos solidarios para ayudar a quienes lo necesitan, en pandemia estuvimos ayudando a un montón de familias que no tenían para comer. Así que bueno, nada, acá estamos en España esperando que gane Argentina para poder salir a festejar", cerró.

Los que se fueron para volver por el amor al país

Marcos hizo el camino inverso. Se fue a vivir a España con su familia cuando tenía 12, también producto de la crisis del 2001 y siempre se sintió "sapo de otro pozo". Su cuenta de MSN Mesenger era "markitoselargentino", dando a entender que él plantaba bandera y siempre dejaba clara su identidad.

Arrancó la vida desde cero: hizo amigos, fue a la escuela, pero aún así no se sentía cómodo: "Nunca dejé de sentir me argentino, nunca dejé de ver este país como un lugar de identidad, ¿no? Como un lugar de donde enunciarme".

Logró venir de vacaciones poco antes de 2010 y su cabeza hizo un click, había conectado profundamente con su lugar de origen y, siendo adolescente, se puso como meta volver a Argentina. "Fue como un volver a ese momento de la infancia o a ese momento de volver a otra vida que en algún momento tuve, de ver a mis seres queridos y eso me marcó mucho".

La adolescencia es la época de los riesgos, de hacer prácticamente sin pensar. Y eso fue un poco lo que le pasó. "Era un poco una incógnita porque uno se vuelve y con una edad tan tan siendo tan joven, ¿no? con 19 o 20 años es difícil valorar los costos. En la balanza me pesaba más venir que quedarme, sentía que un poco había conectado otra vez con Argentina y por eso decidí volverme, fue como que de repente en un año sentí el desarraigo que no había sentido casi en 8 años de de vivir allá. Así que tomé la decisión, busqué un trabajo y con la ayuda de mis viejos que me ayudaron a conseguir el trabajo, me vine, no porque en España estuviera mal, sino porque en Argentina estaba mejor".

Después de haber tenido que vivir el Mundial 2010 allá, con España campeón, Marcos entendió lo que lo unía con Argentina y le dio esas ganas de volver: "Acá yo sentí que este era mi lugar, acá me sentí como no sé, como comprendido. La misma forma de hablar, es la misma cultura... compartir una identidad me parece que es lo clave para construir y yo buscaba un sentido de pertenencia que me lo dio Argentina".

"¿Y qué me gusta de Argentina? Y bueno, debe ser la idiosincrasia. Podemos resumirlo en eso, la forma en la que somos, cómo nos relacionamos, lo importante que es para el argentino el vínculo con el otro. Familia, amigos, lo que fuere, que es algo que no se ve en otros lugares", comentó. Y agregó: "El buscar el salir adelante a pesar de la tragedia, siempre eso es como muy argentino que "se lo ata con alambre y sigue". Tiene facilidad para para cambiar, para resolver los problemas o por lo menos para dar una respuesta a un problema, aunque no sea la solución, el argentino siempre da una respuesta. Y me parece que eso es una gran fortaleza como nación".

Su familia también volvió desde España y hoy, tienen la fortuna de poder juntarse a vivir los partidos bien a lo argentino. España quedó en sus memorias, pero la final vuelve a unir esos recuerdos para recordar por qué eligieron volver.