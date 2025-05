Cuál es la trama de El gato, la película que está entre lo más visto de Netflix con una propuesta fuera de lo común

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a la popular plataforma de streaming e incorporan a nuevos suscriptores y usuarios en todas partes del mundo.

Sinopsis de El gato, la película de los 2000 que es tendencia en Netflix

La vida de dos niños emprende una gran aventura cuando un gato que habla llega a visitarlos.

el gato.jpg

Tráiler de El gato

Embed - EL GATO (Trailer)

Reparto de El gato

El reparto principal de la película "El Gato" (The Cat in the Hat) de 2003 incluye a:

Mike Myers : como El Gato.

: como El Gato. Dakota Fanning : como Sally Walden.

: como Sally Walden. Spencer Breslin : como Conrad Walden.

: como Conrad Walden. Alec Baldwin: como Lawrence Quinn.