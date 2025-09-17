17 de septiembre de 2025 Inicio
La postura de yoga que ayuda al tránsito intestinal y elimina líquidos

Esta asana ayuda a relajar el estómago, aliviar la tensión y reducir la sensación de pesadez. Es fácil y apta para principiantes.

Esta postura se recomienda para mejorar la digestión.

Esta postura se recomienda para mejorar la digestión.

El yoga es una práctica milenaria que trabaja tanto el cuerpo como la mente, por lo que sus beneficios van mucho más allá de lo físico. Cada una de sus posturas, también llamadas asanas, se enfoca en distintas partes del cuerpo, y una de ellas es ampliamente recomendada para mejorar el tránsito intestinal y eliminar líquidos.

Se trata de la postura del Dragón, una asana que no requiere mucha experiencia y que, gracias a sus profundos estiramientos, ayuda a relajar y deshinchar la zona del abdomen. Al aliviar la tensión del estómago, reduce la sensación de pesadez al tiempo que estimula el proceso de digestión.

Lo mejor es realizar esta posición durante la mañana y en ayunas, ya que esto maximiza los beneficios. Además, debe combinarse con una alimentación equilibrada, rica en fibras, antioxidantes y alimentos antiinflamatorios; también es importante beber mucha agua.

Yin Yoga, postura del dragón

Qué es la postura del Dragón

La postura del Dragón es una de las más tradicionales dentro del Yin Yoga, una práctica lenta y consciente que se enfoca en los estiramientos y la flexibilidad. En particular, esta asana ayuda a abrir las caderas al mismo tiempo que estira los músculos de la espalda, las piernas y la zona lumbar.

Los expertos en yoga recomiendan esta postura para mejorar la digestión ya que activa los meridianos del estómago y relaja el abdomen, además de ser relativamente fácil de lograr incluso para un principiante. También estimula los meridianos del hígado y el riñón.

Cómo hacer la postura del Dragón

Estas son las instrucciones paso a paso para hacer la postura del Dragón:

  1. Colocarse en cuatro patas sobre la esterilla, con los codos y rodillas en el suelo.
  2. Llevar la pierna derecha hacia adelante de manera que el pie quede apoyado a la altura de los codos.
  3. Bajar el torso hacia la esterilla, con la espalda estirada y las palmas en el suelo, y mantener la posición por unos segundos.
  4. Repetir la postura con la pierna izquierda.
