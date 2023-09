Cuál es la terrorífica película que llegó a Netflix y no podrás quedarte viendo con la luz apagada

Algunas críticas han destacado que el director ha sabido expandir "con mucha seguridad, tanto en la elaboración como en la narración, su imaginativo cortometraje de 5 minutos". Lo cierto es que muchos coinciden en que da miedo, y está disponible para que los suscriptores fanáticos del terror la vean en Netflix.

La sinopsis de Ven a jugar adelanta: "Un niño problemático y su familia se convierten en el objetivo de un monstruo que se materializa a través de objetos electrónicos, tales como teléfonos móviles y tablets".

El niño llamado Oliver está desesperado por tener un amigo, ya que se siente solo por ser diferente a los demás. Es por esto que encuentra refugio en los dispositivos, en los cuales se cuela la misteriosa criatura para entrar en el mundo real. Ante la amenaza, los padres de Oliver tendrán que luchar para salvarlo.

COME PLAY - Official Trailer [HD] - In Theaters Halloween