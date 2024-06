Cuál es la serie de misterio y acción que te dejará sin aire: está siendo lo más visto de Netflix

Se trata de una imperdible narrativa italiana de 2024, protagonizada por Edoardo Leo y dirigida por Rolando Ravello. Estrenada el 14 de junio de 2024 en la plataforma de la N roja, la narrativa cuenta con 12 episodios, que tienen una duración de entre 47 y 55 minutos cada uno. En este sentido, los usuarios del streaming más famoso se adentrarán en la vida de Luca Travaglia (Edoardo Leo), un ex inspector jefe antiterrorista, que comienza a trabajar como investigador privado para quiénes no quieren o no pueden asistir a la policía.