Bon appétit, majestad es el k-drama que tiene en vilo a todo Netflix: cuál es la trama

Bon appétit, majestad, una nueva serie televisiva de Corea del Sur.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más los lanzamientos que se suman a esta popular plataforma de streaming y la convierten en la más consumida del mundo entero. Asimismo, los suscriptores y usuarios han aumentado notoriamente en los últimos meses de este año 2025.

Ahora, llegó a la gran N roja una nueva serie de animé, un K-drama que se llama Bon appétit, majestad, la serie del momento en este sitio web. Para los amantes del romance, la comedia y el drama, este es un entretenimiento garantizado que pueden disfrutar desde la comodidad de sus casas. A continuación te contamos todos los detalles de la trama de este estreno originario de Corea del Sur.

Sinopsis de Bon appétit, majestad, la serie del momento en Netflix 1 temporada, 12 episodios. La chef francesa Yeon Ji Yeong gana un importante concurso, pero aterriza misteriosamente en la dinastía Joseon, donde debe cocinar cocina real de fusión para un rey tiránico con un paladar extremadamente sensible.

Tráiler de Bon appétit, majestad
Im Yoon-ah como Yeon Ji-yeong

como Yeon Ji-yeong Lee Chae-min como Lee Heon

como Lee Heon Kang Han-na como Kang Mok-ju

como Kang Mok-ju Choi Gwi-hwa como Prince Je Seon

como Prince Je Seon Roh Yoon-seo como gil-geum

como gil-geum Seo Yi-sook como TBA

