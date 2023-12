Cuál es la película argentina que a las pocas horas de estrenarse en Netflix ya alcanzó el Top 1 semanal

Tras su paso por la pantalla grande, llegó al streaming, de Netflix, "No me rompan" una comedia argentina del 2023 protagonizada por Carla Peterson y Julieta Díaz. La producción —que fue titulada Women on the Edge en idioma inglés— es el último estreno en la plataforma norteamericana, que albergará a la ficción tras haber sido presentada en salas peruanas y argentinas el 21 de septiembre de 2023.