Cuál es la nueva película japonesa que llegó a Netflix, reversiona los cuentos de hadas y promete ser furor

El cine asiático ha tenido mucho éxito en los últimos años, y ahora hay una nueva película japonesa que llegó a Netflix , reversiona los cuentos de hadas y promete ser furor . Se trata de Érase una vez un asesinato , (Akazukin, tabi no tochu de shitai to deau, en su idioma original) que nos cuenta una historia divertida e inusual.

La cinta de 1 hora y 45 minutos es una producción original de la plataforma de streaming y está basada en la novela Little Red Riding Hood Meets a Corpse on Her Journey de Aito Aoyagi, autor que ha escrito el guión de esta aventura cinematográfica. La dirección está a cargo de Yichi Fukuda, quien ha dirigido también Gintama, From Today, It’s My Turn! y otras producciones.