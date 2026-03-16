Acción y suspenso de los 90: esta famosa película llegó a Netflix y está en el top 3 más visto del momento Se trata de una historia de acción noventera, que logró posicionarse entre las más vistas del streaming rojo y negro, + Seguir en







Gracias a su mezcla de acción, drama judicial y suspenso psicológico, Doble riesgo volvió a posicionarse entre lo más visto en Netflix, demostrando que algunos clásicos del cine continúan conquistando a nuevas generaciones de espectadores.

Acción y suspenso de los 90: el catálogo de Netflix sigue renovándose con clásicos del cine que vuelven a captar la atención del público. En los últimos días, una famosa película llegó a la plataforma y está en el top 3 más visto del momento, ¿cuál es?

Se trata de un thriller protagonizado por Ashley Judd y Tommy Lee Jones que combina intriga, acción y una historia de venganza que mantiene la tensión hasta el final.

Estrenada en 1999 y dirigida por Bruce Beresford, la producción volvió a generar interés entre los usuarios gracias a su trama atrapante y giros inesperados. La narrativa fusiona magnetismo, persecuciones y un intenso guion de supervivencia, elementos que la convirtieron en un clásico del género.

Doble riesgo Sinopsis de Doble riesgo, la película destacada de Netflix La historia sigue a Libby Parsons, una mujer cuya vida cambia drásticamente cuando su esposo aparece asesinado durante un viaje en barco. Aunque asegura ser inocente, todas las pruebas apuntan en su contra y termina siendo condenada a prisión por el crimen.

Con el paso del tiempo, Libby descubre una verdad impactante: su esposo en realidad sigue vivo y la incriminó para desaparecer sin dejar rastro.

Tras pasar seis años en prisión, obtiene la libertad condicional. Decidida a recuperar a su hijo y revelar la verdad, inicia una peligrosa búsqueda para encontrar a su marido y hacer justicia, mientras intenta evadir la vigilancia de su oficial de libertad condicional. doble riesgo.jpg Doble riesgo, la película del 99 que llegó a Netflix y ya es furor está protagonizada por Ashley Judd. Netflix Tráiler de Doble riesgo Embed - Double Jeopardy (1999) Official Trailer - Ashley Judd Movie HD Reparto de Doble riesgo El elenco está encabezado por reconocidos actores de Hollywood: Ashley Judd como Elizabeth “Libby” Parsons

Tommy Lee Jones como el oficial Travis Lehman

Bruce Greenwood como Nicholas “Nick” Parsons

Annabeth Gish como Angela “Angie” Green

Michael Gaston como Cutter