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Acción y suspenso de los 90: esta famosa película llegó a Netflix y está en el top 3 más visto del momento

Se trata de una historia de acción noventera, que logró posicionarse entre las más vistas del streaming rojo y negro,

Gracias a su mezcla de acción

Gracias a su mezcla de acción, drama judicial y suspenso psicológico, Doble riesgo volvió a posicionarse entre lo más visto en Netflix, demostrando que algunos clásicos del cine continúan conquistando a nuevas generaciones de espectadores.

Acción y suspenso de los 90: el catálogo de Netflix sigue renovándose con clásicos del cine que vuelven a captar la atención del público. En los últimos días, una famosa película llegó a la plataforma y está en el top 3 más visto del momento, ¿cuál es?

La historia se desarrolla en los paisajes paradisíacos de República Dominicana, donde una familia llega para disfrutar de unas vacaciones que prometían ser inolvidables.
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Se trata de un thriller protagonizado por Ashley Judd y Tommy Lee Jones que combina intriga, acción y una historia de venganza que mantiene la tensión hasta el final.

Estrenada en 1999 y dirigida por Bruce Beresford, la producción volvió a generar interés entre los usuarios gracias a su trama atrapante y giros inesperados. La narrativa fusiona magnetismo, persecuciones y un intenso guion de supervivencia, elementos que la convirtieron en un clásico del género.

Doble riesgo

Sinopsis de Doble riesgo, la película destacada de Netflix

La historia sigue a Libby Parsons, una mujer cuya vida cambia drásticamente cuando su esposo aparece asesinado durante un viaje en barco. Aunque asegura ser inocente, todas las pruebas apuntan en su contra y termina siendo condenada a prisión por el crimen.

Con el paso del tiempo, Libby descubre una verdad impactante: su esposo en realidad sigue vivo y la incriminó para desaparecer sin dejar rastro.

Tras pasar seis años en prisión, obtiene la libertad condicional. Decidida a recuperar a su hijo y revelar la verdad, inicia una peligrosa búsqueda para encontrar a su marido y hacer justicia, mientras intenta evadir la vigilancia de su oficial de libertad condicional.

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Doble riesgo, la película del 99 que llegó a Netflix y ya es furor está protagonizada por Ashley Judd.

Doble riesgo, la película del 99 que llegó a Netflix y ya es furor está protagonizada por Ashley Judd.

Tráiler de Doble riesgo

Embed - Double Jeopardy (1999) Official Trailer - Ashley Judd Movie HD

Reparto de Doble riesgo

El elenco está encabezado por reconocidos actores de Hollywood:

  • Ashley Judd como Elizabeth “Libby” Parsons
  • Tommy Lee Jones como el oficial Travis Lehman
  • Bruce Greenwood como Nicholas “Nick” Parsons
  • Annabeth Gish como Angela “Angie” Green
  • Michael Gaston como Cutter
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