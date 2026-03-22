Cuál es la trama de El vendedor de sueños, la película cargada de emoción que es de lo más visto de Netflix Está basada en el bestseller de Augusto Cury. Narra la historia de un mendigo enigmático que salva a un psicólogo desilusionado de suicidarse, enseñándole nuevas perspectivas sobre la vida, el perdón y la verdadera riqueza. + Seguir en







"El vendedor de sueños" (2016), una película brasileña disponible en Netflix basada en la novela de Augusto Cury, está protagonizada por César Troncoso (Mellon Lincoln) y Dan Stulbach (Julio César).

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más los estrenos que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en furor. Asimismo, en los últimos meses han aumentado notoriamente los suscriptores y usuarios de todo el mundo y la transforman en la más consumida a nivel mundial.

Ahora, llegó a la gran N roja El vendedor de sueños (The Dreamseller) es una película dramática brasileña de 2016 disponible hace unos días en este sitio web. Está basada en el exitoso libro homónimo del psiquiatra Augusto Cury.

"El vendedor de sueños" está basada en el bestseller de Augusto Cury. Narra la historia de un mendigo enigmático que salva a un psicólogo desilusionado de suicidarse, enseñándole nuevas perspectivas sobre la vida, el perdón y la verdadera riqueza.

Sinopsis de El vendedor de sueños, la emotiva película que llegó a Netflix La historia comienza cuando un reconocido psicólogo, desilusionado con su vida, intenta suicidarse saltando de un edificio. Es rescatado por un misterioso hombre, un mendigo conocido como "el vendedor de sueños", quien le ofrece una nueva perspectiva sobre la existencia.

Juntos inician un viaje donde el vendedor comparte reflexiones profundas sobre:

El valor de lo intangible : Vende "coraje para los inseguros" y "sensatez para los incautos", cosas que el dinero no puede comprar.

: Vende "coraje para los inseguros" y "sensatez para los incautos", cosas que el dinero no puede comprar. La resiliencia: Plantea que un ser humano no muere cuando su corazón se detiene, sino cuando deja de sentirse importante.

Plantea que un ser humano no muere cuando su corazón se detiene, sino cuando deja de sentirse importante. El perdón y los nuevos comienzos: Explora la posibilidad de empezar de nuevo a pesar de un pasado tormentoso. Texto del párrafo - 2026-03-20T120409.342 Tráiler de El vendedor de sueños Embed - El vendedor de suenos - Trailer espanol (HD) Reparto de El vendedor de sueños "El vendedor de sueños" (2016), una película brasileña disponible en Netflix basada en la novela de Augusto Cury, está protagonizada por César Troncoso (Mellon Lincoln) y Dan Stulbach (Julio César). La trama sigue a un brillante psicólogo que, tras una tragedia, decide vender "sueños" y sensatez en las calles, ayudando a un ejecutivo suicida. César Troncoso como Mellon Lincoln (el vendedor).

como Mellon Lincoln (el vendedor). Dan Stulbach como Julio César.

como Julio César. Kaik Pereira como Dimas.

como Dimas. Thiago Mendonça como Bartolomeu.

como Bartolomeu. Guilherme Prates como Joao.

como Joao. Leonardo Medeiros como Roger.

como Roger. Malu Valle como Jurema.

como Jurema. Nelson Baskerville como Heitor. La película fue dirigida por Jayme Monjardim y es reconocida por ser una historia reflexiva sobre la felicidad y la superación. el vendedor de sueños